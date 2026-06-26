A casi tres meses de haber blanqueado públicamente su romance, Daniela Celis y Nick Sicaro sorprendieron al confirmar su separación.

Este viernes 26 de junio, el ex participante de Gran Hermano Generación Dorada visitó el piso de Ariel en su salsa.

Allí, el influencer no esquivó el tema y fue contundente cuando el conductor, Ariel Rodríguez Palacios, le preguntó sin filtros sobre la posibilidad de una reconciliación.

Nick Sicaro reveló si volvería con Daniela Celis tras confirmar la separación (captura de Telefe)

Qué dijo Nick Sicaro sobre una posible reconciliación con Daniela Celis

“¿Ya lo superaste?”, le preguntó de manera directa el cocinero al invitado. “Sí”, contestó Nick de inmediato y sin dudarlo.

Sin embargo, el conductor de Telefe retrucó para ir a fondo: “¿Hay posibilidades de volver?”. La respuesta del influencer fue tajante: “No. Terminamos con la mejor, pero no creo que volvamos. Terminó todo bien”.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

Al ver la firmeza del joven, Vicky Xipolitakis intervino para indagar en los motivos detrás de la ruptura de la pareja: “¿Hay algo puntual que haya hecho que se termine la relación?”.

Para cerrar el tema y desactivar cualquier tipo de especulación sobre terceros en discordia o peleas ocultas, Nick Sicaro concluyó: “No pasó nada. Fue una charla mutua y se cortó todo ahí. Terminó todo bien”.