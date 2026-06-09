Lo que parecía un simple intercambio de publicaciones en redes sociales terminó convirtiéndose en una inesperada polémica que involucró a las familias de Thiago Medina y Daniela Celis. Los cruces virtuales no tardaron en viralizarse y llevaron al ex participante de Gran Hermano a pronunciarse públicamente.

Durante los últimos días, Silvia, la madre de Daniela Celis, compartió en sus redes sociales una serie de memes que fueron interpretados como indirectas dirigidas al entorno familiar de Thiago Medina. Algunas de las publicaciones incluían imágenes de sus nietas Aimé y Laia acompañadas por frases que despertaron controversia.

THIAGO MEDINA SALIÓ A FRENAR LOS RUMORES

Ante la creciente repercusión de los mensajes, Thiago Medina decidió expresarse a través de sus historias de Instagram para intentar ponerle fin a las especulaciones.

“Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces”, escribió el joven, visiblemente molesto por la situación que se había generado en las redes.

Thiago Medina explotó tras la guerra entre su familia y la mamá de Daniela Celis: “No estoy para estupideces”. Crédito: Instagram



