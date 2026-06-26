En una charla distendida al aire de Desayuno Americano, Pamela David sorprendió al revelar una costumbre muy particular que mantiene desde hace algunos años: evita saludar con un beso. Aunque reconoce que siempre tiene un gesto cordial al llegar a un lugar, explicó que prefiere hacerlo a la distancia.

"Yo siempre saludo cuando llego a un lugar, pero no me gusta dar beso. Es así, de lejos, con la mano porque me parece que no voy a andar abrazando a todos“, comentó la conductora, despertando la curiosidad de sus compañeros.

POR QUÉ PAMELA DAVID NO DA BESOS AL SALUDAR

Ante la sorpresa de los panelistas, Pamela fue más allá y explicó que su decisión está vinculada a una creencia personal relacionada con las energías.

"Es una cuestión de energía“, afirmó. Luego agregó que suele recurrir a una explicación más práctica para evitar incomodar a quienes la rodean: ”Pongo como excusa el maquillaje, digo que es para que no se corra, pero la realidad es que no me gusta“.

Pamela David y Daniel Vila (Foto: Movilpress).

PAMELA DAVID ASEGURÓ QUE MORIA CASÁN PIENSA IGUAL

Luis Bremer intervino para recordar que Moria Casán también suele evitar los besos al saludar, aunque atribuyó esa costumbre al maquillaje.

Sin embargo, Pamela lo corrigió de inmediato. "No. Yo he hablado del tema con Moria y también lo hace por un tema de energías. Es así“, aseguró, reafirmando que ambas comparten la misma mirada sobre el contacto físico al momento de saludar.