Tras casi dos semanas consecutivas de cobertura nubosa, lloviznas y humedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte del país, las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman cuándo empezará a ceder el cielo gris.

¿Cuándo sale el sol en la Ciudad de Buenos Aires?

Miércoles 19 y jueves 20 de agosto: El cielo comenzará a abrirse de a poco hacia las tardes, mostrando los primeros asomos de sol entre nubes parciales. El jueves alcanzará una máxima agradable de 17°C.

Viernes 21 de agosto (La fecha clave): Será el primer día a pleno sol en CABA. La mañana será fría (7°C), pero la jornada se mantendrá despejada durante la tarde con 12°C de máxima.

Fin de semana (22 y 23 de agosto): Tanto el sábado como el domingo continuarán con sol radiante y nubosidad mínima. Las mañanas serán frías (mínimas de 4°C), pero las tardes se mantendrán soleadas y soleado-parciales entre los 12°C y 13°C.

Panorama en el resto de la Argentina

Para este martes 18 y miércoles 19: