Lionel Messi tendrá este martes una noche cargada de emoción. El capitán de la Selección Argentina disputará ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste en el país y la despedida en el Estadio Monumental contará con una celebración especial.

Antes, durante y después del encuentro habrá shows de reconocidos artistas argentinos, además de una apertura con música en vivo, drones, fuegos artificiales y un espectáculo sorpresa.

El line up de artistas para la despedida de Messi

La jornada comenzará por la tarde y tendrá una extensa grilla de presentaciones musicales en el Monumental. Los horarios anunciados para cada artista son:

17:30: apertura con Un Poco de Ruido y banda en vivo.

17:40: Sebastián Mendoza.

17:50: Román El Original.

18:00: Amar Azul.

18:10: Santi Cairo.

18:20: Q’Lokura.

18:40: animación de Un Poco de Ruido.

19:00: Damas Gratis.

20:00: Himno Nacional Argentino.

20:00: Argentina vs. Benín.

Entretiempo: show de Gaspar Benegas (integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari)

22:03: drones y fuegos artificiales.

22:10: show de La Sole.

22:15: show de Ulises Bueno.

22:30: espectáculo sorpresa.

De esta manera, la despedida de Messi tendrá una fuerte presencia de música argentina y se extenderá incluso después del final del partido.

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la despedida de Messi

Uno de los momentos más esperados será la interpretación del Himno Nacional Argentino antes del comienzo del partido.

El encargado de cantarlo será Fabio Santana, cantante y excombatiente de Malvinas, quien expresó públicamente su emoción por haber sido convocado para participar de la despedida del capitán argentino.

“Estoy muy emocionado porque voy a cantar el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi en el Monumental”, expresó Santana al contar la noticia en sus redes sociales.

El cantante también destacó el significado especial que tiene para él participar de una ceremonia que reúne dos símbolos muy importantes para los argentinos: Malvinas y la Selección Argentina.

Según explicó en entrevistas televisivas, se espera además que durante la interpretación del Himno pueda exhibirse la bandera de Malvinas que los jugadores de la Selección mostraron después de la victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Leo Messi festejó junto a Antonella la victora de Argentina 2-1 sobre Inglaterra (captura TyC Sports)

A qué hora juega Argentina contra Benín

El partido entre Argentina y Benín comenzará a las 20 horas y será el momento central de una jornada que tendrá como protagonista absoluto a Lionel Messi.

El encuentro amistoso marcará la despedida oficial del capitán de la Selección en el país, en una noche especialmente preparada para homenajear al futbolista que marcó una época con la camiseta argentina.

Dónde ver en vivo la despedida de Messi

El partido entre Argentina y Benín podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports.

Además, la transmisión estará disponible a través de las plataformas digitales TyC Sports Play y MiTelefe, y mediante los servicios de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.

La jornada comenzará varias horas antes del partido con los distintos shows programados en el Monumental y continuará después del encuentro con los homenajes y espectáculos previstos para despedir a Messi.