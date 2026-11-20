Andrea Estévez atraviesa días de mucha angustia en Miami por las graves inundaciones que afectan a distintas zonas de Florida.

En medio de un escenario crítico provocado por las intensas lluvias que azotaron la región durante toda la semana, la actriz salió al aire en Puro Show y relató cómo vivió la dramática situación junto a sus vecinos.

El dramático momento que vive Andrea Estévez en Miami por las inundaciones

Andrea Estévez mostró el drama que vive en Miami por las inundaciones

“Acá estamos empezando a salir de una situación bastante crítica que empezó el lunes. Se venía anticipando que iba a haber lluvias intensas. Llovió lo que llueve en seis meses”, explicó, al describir la magnitud del fenómeno climático.

“Este es el fondo de mi casa, que da al lago, que siempre lo tengo a 30 metros. Está todo bajo el agua”, contó, visiblemente preocupada por lo ocurrido.

La situación también llegó hasta la entrada de su vivienda y convirtió las últimas noches en momentos de mucha tensión. “El agua llegó a la puerta de casa. Fueron noches difíciles porque veíamos cómo iba subiendo el lago”, recordó.

“Hay 70 familias que perdieron sus hogares y fueron rescatadas. Sufrieron la inundación y no tuvieron tiempo de nada”, contó Andrea, dando cuenta de la dimensión de la emergencia que golpeó a la comunidad.