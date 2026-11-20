Florencia Raggi, Andrea Pietra, Nancy Dupláa y Pablo Echarri dijeron presente en el estreno de “Campo minado” (Fotos: Movilpress).

La obra documental “Campo minado”, escrita y dirigida por Lola Arias, regresó a Buenos Aires para celebrar sus diez años desde su estreno original. La función especial tuvo lugar el jueves 19 de noviembre en el Teatro Coliseo y convocó a distintas figuras del espectáculo que se acercaron para acompañar esta nueva presentación.

Entre los famosos que estuvieron presentes se destacaron Nancy Dupláa y Pablo Echarri, quienes asistieron juntos, además de Andrea Pietra, Federico D’Elía junto a su pareja, Deborah Cosovschi, y Florencia Raggi. También dijeron presente Daniel Grinbank y su hija Stephanie, entre otras personalidades que participaron de la noche teatral.

“Campo minado” es una propuesta documental que reúne en escena a seis veteranos reales de la Guerra de Malvinas: Lou Armour, David Jackson, Rubén Otero, Sukrim Rai, Gabriel Sagastume y Marcelo Vallejo. La obra construye un relato a partir de las experiencias y los testimonios de quienes vivieron el conflicto bélico. A diez años de su estreno, la creación de Lola Arias volvió a encontrarse con el público porteño con funciones especiales en el Teatro Coliseo.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE “CAMPO MINADO”

Nancy Dupláa y Pablo Echarri en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

Nancy Dupláa en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

Andrea Pietra y Daniel Grinbank con su hija Stephanie en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

Andrea Pietra y Federico D'Elía en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

Florencia Raggi en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

Federico D'Elía y Deborah Cosovschi en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.