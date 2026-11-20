La obra documental “Campo minado”, escrita y dirigida por Lola Arias, regresó a Buenos Aires para celebrar sus diez años desde su estreno original. La función especial tuvo lugar el jueves 19 de noviembre en el Teatro Coliseo y convocó a distintas figuras del espectáculo que se acercaron para acompañar esta nueva presentación.
Entre los famosos que estuvieron presentes se destacaron Nancy Dupláa y Pablo Echarri, quienes asistieron juntos, además de Andrea Pietra, Federico D’Elía junto a su pareja, Deborah Cosovschi, y Florencia Raggi. También dijeron presente Daniel Grinbank y su hija Stephanie, entre otras personalidades que participaron de la noche teatral.
“Campo minado” es una propuesta documental que reúne en escena a seis veteranos reales de la Guerra de Malvinas: Lou Armour, David Jackson, Rubén Otero, Sukrim Rai, Gabriel Sagastume y Marcelo Vallejo. La obra construye un relato a partir de las experiencias y los testimonios de quienes vivieron el conflicto bélico. A diez años de su estreno, la creación de Lola Arias volvió a encontrarse con el público porteño con funciones especiales en el Teatro Coliseo.
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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE “CAMPO MINADO”
Fotos: Movilpress.