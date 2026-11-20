Germán Díaz continúa impulsando su carrera musical con nuevos proyectos y una propuesta que combina distintos géneros. En esta etapa, el cantante relanza “De enero a diciembre” y presenta “Loco de amor”, una bachata que cuenta con la participación especial de Daniella Mastricchio, la actriz que alcanzó popularidad por su paso por Chiquititas.

Con una identidad musical que cruza el pop con ritmos populares como el cuarteto, el artista busca conectar con públicos de distintas generaciones a través de letras sinceras y canciones inspiradas en las emociones y experiencias cotidianas.

Foto: prensa

“Loco de amor”, la nueva bachata de Germán Díaz junto a Daniella Mastricchio

Uno de los lanzamientos de esta nueva etapa es “Loco de amor”, una bachata en la que Germán Díaz comparte la interpretación con Daniella Mastricchio.

Foto: prensa

La colaboración suma un atractivo especial por la participación de la artista, recordada por el público por su trabajo en Chiquititas, la exitosa ficción juvenil creada por Cris Morena.

A este estreno se suma el relanzamiento de “De enero a diciembre”, otra de las canciones que forman parte del repertorio del cantante y que vuelve a cobrar protagonismo en esta etapa de su recorrido artístico.

Quién es Germán Díaz y cómo construyó su carrera musical

A lo largo de su trayectoria, Germán Díaz desarrolló un repertorio de canciones que llegaron a formar parte de la programación de distintas radios y canales de televisión.

Foto: prensa

Su propuesta se caracteriza por la combinación de estilos musicales y letras que buscan generar identificación con el público. Desde el pop hasta el cuarteto, el cantante construyó una identidad propia, con temas que invitan tanto a la reflexión como a la celebración.

Con estos nuevos lanzamientos, Díaz busca renovar el impulso de su proyecto musical y seguir ampliando su llegada a diferentes audiencias.