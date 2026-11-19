Ultra Buenos Aires anunció una nueva etapa en su historia con un importante cambio de sede: después de dos ediciones consecutivas en el Parque de la Ciudad, el festival de música electrónica se trasladará a Punta Carrasco, frente al Río de la Plata. La séptima edición se realizará el viernes 2 y el sábado 3 de abril de 2027, y las entradas ya se encuentran a la venta.

El evento contará con dos jornadas de música, cuatro escenarios de nivel internacional y más de 60 artistas. Además, cada día ofrecerá 10 horas de shows y una propuesta que buscará renovar la experiencia de los asistentes en un entorno privilegiado de Buenos Aires.

Ultra Buenos Aires (Foto: gentileza Prensa)

La nueva locación estará ubicada frente al Río de la Plata y a pocos minutos de los principales puntos de interés de la Ciudad. La organización también adelantó que habrá food trucks, una amplia oferta gastronómica, espacios chill out, activaciones de marcas y experiencias inmersivas.

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ULTRA BUENOS AIRES: EL REGRESO QUE CONVOCÓ A MÁS DE 80.000 PERSONAS

Después de una década de ausencia, el festival regresó a la Argentina en 2025 y volvió a realizarse en 2026, con dos ediciones que reunieron a más de 80.000 asistentes cada una. Así, se consolidó nuevamente como uno de los grandes encuentros de música electrónica del país.

A lo largo de esas dos ediciones pasaron por sus escenarios figuras internacionales de primer nivel, como Martin Garrix, Anyma, Boris Brejcha, Adam Beyer, Afrojack, ARTBAT, Black Coffee, Axwell, Zedd, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla, Steve Angello, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Richie Hawtin y CamelPhat, entre muchos otros.

Con el traslado a Punta Carrasco, Ultra Buenos Aires apuesta a inaugurar una nueva etapa y ampliar su propuesta artística y de entretenimiento. La próxima cita será el 2 y 3 de abril de 2027, con cuatro escenarios, más de 60 artistas y dos jornadas dedicadas a la música electrónica.

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