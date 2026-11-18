Las Pastillas del Abuelo se suman a Noches Capitales 2026 (Foto de prensa)

Las Pastillas del Abuelo se preparan para dos noches especiales en Buenos Aires. La banda liderada por Juan Germán “Piti” Fernández regresará al Movistar Arena este viernes 20 y sábado 21 de noviembre con una propuesta inédita en su trayectoria: dos recitales en formato 360°, con el escenario ubicado en el centro del estadio.

La expectativa por los conciertos es enorme: la función del sábado ya agotó sus localidades y para el viernes quedan las últimas entradas disponibles, con precios desde los $90.000.

Los shows permitirán disfrutar de las canciones del grupo desde todos los ángulos del estadio y combinarán los clásicos de sus más de dos décadas de historia con el material de su nueva etapa musical.

Las Pastillas del Abuelo. Foto: prensa

Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena: qué día quedan entradas y cuánto cuestan

Las presentaciones tendrán lugar en el estadio ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Estos son los datos confirmados:

Viernes 20 de noviembre: últimas entradas disponibles.

Sábado 21 de noviembre: localidades agotadas.

Lugar: Movistar Arena.

Horario de apertura de puertas: 19.

Comienzo del show: 21.

Entradas: desde $90.000.

Venta oficial: Movistar Arena.

La banda tendrá un máximo de seis entradas por compra. Además, el estadio informa que hay seis cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa, según las condiciones de la promoción.

Cómo será el formato 360° de Las Pastillas del Abuelo

Uno de los grandes atractivos de estas presentaciones será la disposición del escenario.

A diferencia de los recitales tradicionales, en los que los músicos se ubican frente al público, el formato 360° coloca a la banda en el centro del estadio y permite que los espectadores rodeen el escenario.

Las Pastillas del Abuelo. Foto: prensa

La propuesta busca generar una experiencia diferente, con mayor cercanía entre los músicos y sus seguidores y una perspectiva distinta para disfrutar cada canción.

Para Las Pastillas del Abuelo, representa una apuesta escénica especial para cerrar el año y reencontrarse con su público en uno de los recintos más importantes de Buenos Aires.

“Tarot”, el nuevo tema de Las Pastillas del Abuelo inspirado en los Arcanos Mayores

En paralelo a los recitales, el grupo continúa presentando canciones de Vínculos, su octavo álbum de estudio.

Uno de los adelantos es “Tarot”, un tema inspirado en los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella, una temática que Piti Fernández comparte desde hace años con su compañera de vida.

La canción forma parte de una nueva etapa creativa de la banda, que también presentó “Una Contra Otra” y “Excusa” como adelantos del disco.

Las Pastillas del Abuelo. Foto: prensa

El álbum fue producido artísticamente por Las Pastillas del Abuelo junto a Alejandro Vázquez y Tino Moroder, y grabado en los estudios Sonoramica, en Traslasierra, Córdoba.

Más de 20 años de historia: el camino de Las Pastillas del Abuelo

La historia del grupo comenzó en 2002, con la grabación del demo “El Sensei”, una canción que se convirtió en un clásico de la cultura popular y del rock argentino, aunque nunca fue incluida formalmente en sus discos de estudio.

Con el paso de los años, Las Pastillas del Abuelo construyeron una identidad propia y llegaron a algunos de los escenarios más importantes del país, como el Luna Park, el Estadio Obras, Ferro, Teatro Flores, Parque Roca y el Hipódromo de Palermo.

También llevaron su música a distintos países de Latinoamérica y Europa.

La formación actual está integrada por Piti Fernández en voz, Bochi Bozzalla y Fernando Vecchio en guitarras, Alejandro Mondelo en teclados, Santiago Bogisich en bajo, Juan Comas en batería y Joel Barbeito en saxo.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda vuelve al Movistar Arena para protagonizar dos noches de rock, con una puesta diferente y un repertorio que recorre distintas etapas de su historia.