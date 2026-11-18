Martita Fort sorprendió a sus seguidores al anunciar que se separó de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quien había comenzado una relación y que había conquistado su corazón. La noticia fue comunicada por ella misma a través de sus historias de Instagram.

“Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió la hija de Ricardo Fort, dando por terminado el vínculo sentimental que había hecho público meses atrás.

Martita Fort anunció su separación y busca nuevo novio (Foto: captura de Instagram).

Pero la frase que más llamó la atención fue la que publicó a continuación y que pareció estar dirigida a quienes no se sienten cómodos con su exposición pública: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

Martita Fort habló de su romance con Juan Manuel Ramírez (Foto: captura de eltrece).

MARTITA FORT BUSCA NOVIO TRAS SU SEPARACIÓN

Si bien Martita no explicó en profundidad qué sucedió entre ellos, la reflexión dejó en evidencia que la exposición mediática era un tema presente en su vida sentimental. Pero Martita no se quedó solamente con el anuncio de la ruptura.

En el cierre de su comunicado, etiquetó a la cuenta de Blender y lanzó una pregunta que hizo referencia al origen de su historia de amor: “Así que... @estoesblender, ¿seguimos con el casting?“, expresó dejando abierta la posibilidad de volver a enamorarse.

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