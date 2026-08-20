Martita Fort habló en el programa Puro Show sobre su nuevo romance y confesó que ya conoció a su familia, aunque aclaró que no está de novia: “Vino el fin de semana, Felipe se supercopó con él, toda mi familia se supercopó. Pasamos todo el fin de semana juntos y mi hermano hasta quería hacerle una despedida”.
En el ida y vuelta, la joven contó que Juan Manuel Ramírez ya estaba aprobado por su familia y descató cómo su entorno la acompaña en casa paso, tanto en lo profesional como en lo personal: “Se fue el lunes después de pasar todo el fin de semana en familia. Súper bien la verdad”.
EL SALTO PROFESIONAL Y EL NUEVO PROYECTO DE MARTITA FORT
En diálogo con el programa de eltrece, Marita Fort confirmó que se encuentra en pleno lanzamiento de un nuevo ciclo propio: The Fortnite Show. “Va a ser mi propio diván, mi propio espacio. Es un late night show donde voy a entrevistar a figuras y también voy a hacer el programa sola. Literalmente voy a tomar champagne y a reírme un poco”, adelantó.
Martita explicó que el nombre del programa es un homenaje a su papá: “No había otro nombre para ponerle. No está en el recuerdo de aquellas épocas de Ricardo, pero ayuda a la permanencia del recuerdo de mi viejo”.
Consultada sobre si le pesa llevar el apellido Fort, Martita fue contundente: “No, no me pesa absolutamente nada. Estoy feliz de lo que me está pasando y de los trabajos que tengo. Siento que ya me hice un espacio propio, pero también ayuda el recuerdo de mi papá”.
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