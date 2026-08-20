Cada 24 de agosto se celebra en Argentina el Día del Lector, una fecha que coincide con el nacimiento de Jorge Luis Borges. La elección no resulta casual: el escritor argentino imaginaba el paraíso bajo la forma de una biblioteca, un universo construido a partir de libros, palabras e historias.

Pero ¿qué ocurre cuando una persona quiere entrar a ese universo y no puede acceder a un libro de la manera tradicional?

La pregunta permite ampliar la mirada sobre la lectura. Leer no es solamente una forma de entretenimiento: también es una herramienta para estudiar, trabajar, informarse, aprender y tomar decisiones. Por eso, garantizar el acceso a los libros y a la información también implica hablar de autonomía y accesibilidad.

Día del Lector: por qué el braille sigue siendo fundamental

Para las personas ciegas, el sistema braille continúa siendo una herramienta fundamental. Se trata de un sistema de lectoescritura que permite leer y escribir mediante caracteres formados por puntos en relieve.

Su importancia va mucho más allá de poder interpretar un texto mediante el tacto. El braille permite escribir, tomar apuntes, reconocer palabras y estructuras, revisar lo escrito y desarrollar habilidades de lectoescritura de manera independiente.

Por eso, el avance de las nuevas tecnologías no significa que el braille haya perdido relevancia. Por el contrario, ambos recursos pueden complementarse y ofrecer diferentes maneras de acceder a los contenidos.

Nuevas tecnologías para personas ciegas y con baja visión

En los últimos años, la tecnología asistiva incorporó herramientas que permiten acceder a computadoras, teléfonos, libros y documentos digitales de distintas maneras.

Entre ellas se encuentran:

Lectores de pantalla: permiten escuchar mediante una voz sintetizada el contenido que aparece en una computadora o teléfono.

Magnificadores: amplían textos, imágenes y otros elementos de una pantalla para facilitar su visualización a personas con baja visión.

Dispositivos braille electrónicos: permiten leer y escribir contenidos digitales utilizando el sistema braille.

Herramientas basadas en inteligencia artificial: algunas soluciones pueden reconocer textos y diferentes elementos del entorno y convertirlos en información accesible.

Un ejemplo son las Envision Glasses, que utilizan inteligencia artificial para reconocer textos y elementos del entorno y proporcionar esa información de manera accesible.

Foto: prensa

No todas las personas necesitan la misma tecnología

Uno de los aspectos centrales de la accesibilidad es comprender que no existe una única solución para todas las personas con discapacidad visual.

No es lo mismo una persona ciega que una persona con baja visión. Tampoco tiene las mismas necesidades alguien que busca estudiar que quien necesita leer un documento, tomar una nota o desenvolverse con mayor independencia en situaciones cotidianas.

Por eso, la tecnología asistiva resulta más útil cuando parte de una pregunta concreta: ¿qué necesita esta persona para hacer de manera más autónoma aquello que quiere hacer?

Una herramienta puede facilitar el acceso a un libro, ayudar a estudiar, permitir leer un documento o recuperar la posibilidad de realizar una actividad que antes resultaba difícil.

Tecnología asistiva: recuperar el placer de leer

El impacto de estas herramientas no se limita a sus características técnicas. También puede verse en situaciones cotidianas y en actividades que forman parte de la vida de una persona.

La experiencia de Rubén es un ejemplo. A partir del uso de tecnología asistiva pudo recuperar el hábito de la lectura, una actividad que había quedado relegada.

Su historia permite poner el foco en una dimensión que muchas veces queda detrás de la tecnología: la posibilidad de volver a elegir un libro, decidir cuándo leerlo y encontrar una manera propia de disfrutar de la lectura.

Por qué el acompañamiento también es parte de la accesibilidad

Que una tecnología exista no significa necesariamente que todas las personas puedan incorporarla de manera inmediata a su vida cotidiana.

También es necesario conocer las alternativas disponibles, identificar cuál se adapta a cada necesidad y recibir orientación cuando sea necesario.

En ese sentido, el acompañamiento forma parte de la accesibilidad. Una herramienta puede ser muy avanzada, pero su verdadero impacto aparece cuando permite que una persona pueda utilizarla para alcanzar un objetivo concreto con mayor independencia.

Día del Lector: no existe una única manera de leer

El Día del Lector también puede ser una oportunidad para recordar que no existe una única forma de acercarse a un libro.

Para algunas personas, leer será recorrer una página impresa. Para otras, seguir una línea braille, escuchar un texto mediante un lector de pantalla o ampliar una pantalla hasta encontrar un tamaño que resulte cómodo.

Las tecnologías continuarán evolucionando y seguramente surgirán nuevas formas de acceder a la información. Sin embargo, el braille seguirá ocupando un lugar fundamental para que las personas ciegas puedan aprender a leer y escribir con autonomía.

Hablar de accesibilidad, entonces, no es solamente hablar de dispositivos. Es hablar de la posibilidad de estudiar, trabajar, informarse, elegir y también disfrutar de algo tan cotidiano como sentarse a leer un libro.

Porque una discapacidad visual no debería determinar qué historias, conocimientos o experiencias quedan fuera del alcance de una persona.