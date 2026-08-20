La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia generó una fuerte repercusión y, a medida que avanza la investigación en su contra, comenzaron a conocerse diferentes testimonios vinculados a su pasado. Uno de los que decidió hablar fue Rodrigo Lussich, quien sorprendió al revelar una dura experiencia que atravesó su propia familia.

El conductor de Intrusos contó que sus seres queridos tuvieron un vínculo comercial con Cerimedo y aseguró que terminaron perdiendo 35 mil dólares, dinero que representaba los ahorros familiares de años de trabajo.

“Mi familia quería invertir 35 mil dólares, que era el ahorro de miles de años de trabajo, en un departamento en Mar del Plata. Así llegan a Fernando Cerimedo. Él tenía uno muy chiquito para venderles, trabajaba como remisero y tenía una especie de almacén también”, relató Rodrigo Lussich.

Rodrigo Lussich reveló el drama que vivió su familia con Fernando Cerimedo: “Perdieron todo”. Crédito: X

RODRIGO LUSSICH CONTÓ QUÉ LE PASÓ A SU FAMILIA CON FERNANDO CERIMEDO

Según explicó el periodista, su padrastro y su hermana decidieron avanzar con la operación inmobiliaria y entregaron la totalidad del dinero después de firmar un boleto de compraventa.

“Mi padrastro y mi hermana avanzan con los trámites y él logra que le den el total del pago con el boleto de compraventa, prometiendo en breve entregar la escritura, cosa que nunca sucedió”, sostuvo.

El conflicto se profundizó cuando la madre de Lussich comenzó a vivir en el departamento y aparecieron otras personas que también reclamaban derechos sobre la propiedad. De acuerdo con el relato del conductor, allí descubrieron que el inmueble habría sido vendido más de una vez.

“Cerimedo hizo una doble venta. La cosa es que a mi familia jamás le dio la escritura y los terminaron desalojando en 2012”, aseguró Lussich.

El caso terminó llegando a la Justicia, pero la familia del periodista nunca habría conseguido recuperar el dinero invertido. “Jamás devolvió ese dinero, se declaró insolvente y las víctimas se quedaron con las manos vacías”, agregó.