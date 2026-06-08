El cara a cara de Rodrigo Lussich en Intrusos con Mariano Martínez en vivo fue picante, pero mucho más explosivas fueron los descargos del periodista tras el vivo, y luego de reflexionar admitió que se pasó de la raya cuando lo tildó de psicópata.

“Quiero desactivar el tema. Hablé con Mariano Martínez...”, sorprendió Lussich a todos sus compañeros.

“Yo le mandé un mensaje y le pedí disculpas de la parte que me toca. Creo que los dos estuvimos mal, pero yo era el conductor del programa”.

Rodrigo Lussich (Foto. Movilpress)

La reacción de Mariano Martínez a las disculpas de Rodrigo Lussich

“Me respondió bien. Él no me pidió disculpas. No pretendía lo mismo del otro lado. Me dijo que me aceptaba las disculpas y que estaba todo bien. Yo entendí que no era un chiste, y que sí, bueno, nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque no hay manera. Es lo que interpretó cada uno”, continuó.

Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Ahí, Lussich reconoció qué lo desestabilizó del planteo de Martínez: “Presa de la bronca de la bronca del momento estuve intolerante, estuve mal. Y creo que esas cosas hay que repararlas como corresponde. Pidiéndole disculpas”.

“Está en mí tratar de que no se me vaya de la mano cuando me siento subestimado. Me enojo, que me pongo picante, o de una manera que no está buena. Yo creo que uno como conductor tiene que saber manejar situaciones de esa naturaleza. Y me da bronca conmigo mismo, teniendo el oficio que tengo, haberlo manejado mal”, cerró Rodrigo Lussich sobre Mariano Martínez.