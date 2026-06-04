Las críticas que Mariano Martínez había recibido de parte de Rodrigo Lussich cuando debutó como conductor de La Jaula de la Moda fueron mordaces, por eso el actor aprovechó la oportunidad para encarar al periodista, quien no captó la ironía y enfureció en vivo, para que luego ambos terminen la entrevista a carcajadas develando una anécdota íntima.

“Ahora los voy a atender a ustedes”, anticipó en pleno móvil con Intrusos desde una fundación que combate la dislexia, lo que dio lugar a un álgido intercambio que incomodó a todos.

Así fue que Mariano se plantó con Rodrigo, que lo piropeó al aire sin disimulo: “¿Te gustan mis videos? Ya me lo hiciste saber un par de veces".

Mariano Martínez expuso a Rodrigo Lussich, quien admitió que lo invitó a tener una cita.

“¡Yo tiro fuegos!”, se hizo cargo el uruguayo.

Y Martínez fue sarcástico: “Porque me dice que no tiene confianza para hacer chistes, pero él tiene confianza para todo...”

“¿Por qué no voy a tirar fuegos si soy soltero? Un día le dije '¿podemos ir a tomar algo?’", confesó Lussich para desparajo de sus compañeros.

Por eso, Mariano Martínez se manifestó entre enojado y risueño contra Rododrigo Lussich: “Dice que no tiene confianza para hacer un chiste, pero él tiene confianza para todo... Sos un caradura, Rodrigo... Querer salir conmigo no. Con respeto te lo digo. Obvio que vos tirás la caña, pero no...“.

Así fue el fuerte entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich

-Martínez: ¿Quién te creés que sos, Lussich? ¿A quién le ganaste? ¿Sos Einstein? ¿Descubriste la pólvora?

-Lussich: A vos conduciendo seguro. Conduzco hace 20 años y vos hace dos días...

-Martínez: Te voy a decir una cosa antes de que me digas algo.

-Lussich: Si estás enojado vamos a andar mal. Si me decís que quién me creo que soy, que a quién le gané... Ya me planteás mal.

-Martínez: ¡Pero te estoy cargando! ¿No te bancás un chiste? ¿Qué te pasa?

-Lussich: Ah, bueno... A vos te pregunto qué te pasa.

-Martínez: Te estoy cargando. ¿Me estás jod...? ¿Te lo tomaste en serio?

-Lussich: Me hablás así y no te conozco para saber si estás hablando en serio o no.

-Martínez: ¿¡No me conocés!? Dale... Bueno, no voy a entrar en detalles.

En ese momento la tensión cedió, Lussich se quedó en silencio y Martínez conversó con los demás.

Hasta que en tono jocoso Mariano le protestó a Rodrigo: “Mirá si yo fuera calentón como vos. Yo me banco tu humor...”.