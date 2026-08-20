Juana Repetto decidió ampliar sus horizontes profesionales y se embarcó en un nuevo proyecto alejado de la actuación. La influencer y actriz presentó “Miradas auténticas”, su primera cápsula de gafas de sol, realizada en colaboración con una marca especializada.

Con casi dos millones de seguidores en Instagram, Repetto utilizó sus redes sociales para anunciar el lanzamiento y compartir su entusiasmo por un proyecto en el que venía trabajando desde hacía tiempo.

“Todavía no lo creo. Lanzamos Miradas auténticas, mi línea de gafas en conjunto con una marca que amo”, expresó. Según explicó, los diseños surgieron de los modelos que suele utilizar y de los pedidos que recibe habitualmente de parte de su comunidad.

Crédito: Instagram

“Con diseños pensados especialmente para ustedes, basados en lo que uso y amo hace tantos años, pero sobre todo que me vienen pidiendo en esta comunidad”, agregó.

Juana Repetto lanzó su propia línea de lentes de sol. Crédito: Instagram

CUÁNTO CUESTAN LOS LENTES DE SOL QUE LANZÓ JUANA REPETTO

La actriz adelantó que los diferentes diseños estarán disponibles en ópticas de distintos puntos del país y que algunos modelos también podrán comprarse de manera online.

“Por fin después de tanto tiempo puedo contarles que muy pronto van a poder ver y tener algo que yo pensé para ustedes en todas las ópticas del país”, celebró.

Uno de los diseños que ya se encuentra disponible es el modelo Marta, cuyo precio informado es de 170 mil pesos, aunque puede conseguirse por 153 mil pesos mediante transferencia o depósito.

El producto cuenta con armazón metálico, cristal orgánico y protección UV400 polarizada. Además, viene acompañado por un estuche plegable y un paño de microfibra.

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Un detalle especial de la colección tiene que ver con la elección de los nombres: cada uno de los modelos está inspirado en mujeres importantes de la familia de Juana Repetto, aportándole un componente personal al proyecto.

Este lanzamiento se suma a las diferentes facetas profesionales que desarrolló Repetto durante los últimos años. Además de su trayectoria como actriz, incursionó como host digital, publicó un libro y desarrolló contenidos y cursos vinculados al bienestar y la crianza.

Y el proyecto no terminará con las gafas de sol. Juana Repetto adelantó que ya trabaja en una línea de anteojos de lectura. “Ya estamos trabajando en los de lectura, que también ustedes aman, yo amo y son un hit”, anticipó.