Hay días en los que parece que las horas desaparecen. Trabajamos, cumplimos obligaciones, hacemos las tareas de la casa, respondemos mensajes y resolvemos pendientes, pero al terminar la jornada queda una sensación difícil de sacudir: no hicimos todo lo que deberíamos haber hecho.

La sensación de que el tiempo nunca alcanza se volvió cada vez más frecuente. Y no necesariamente tiene que ver con la cantidad de actividades que tenemos por delante. Desde la psicología, la experiencia del tiempo es subjetiva y está atravesada por las emociones, las expectativas, los recuerdos y la historia personal.

“Más que aprender a administrar cada minuto, muchas veces el verdadero desafío consiste en revisar cómo habitamos esos momentos, qué lugar ocupan nuestras prioridades y cuánto espacio dejamos para aquello que también deseamos”, explica Silvina Zecler (MN. 46424), psicóloga especialista en psicoanálisis.

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¿Por qué sentimos que nunca nos alcanza el tiempo?

La vida cotidiana está atravesada por múltiples obligaciones. El trabajo, las tareas domésticas, las actividades familiares y las responsabilidades personales pueden hacer que las jornadas se vuelvan cada vez más extensas.

Sin embargo, sentir que no tenemos tiempo no depende solamente de la cantidad de cosas que hacemos. También interviene la manera en que cada persona experimenta y organiza esas exigencias.

A esto se suma el impacto de las redes sociales. En ellas vemos personas que trabajan, entrenan, viajan, leen, cocinan y, aparentemente, también encuentran tiempo para disfrutar.

Esa comparación permanente puede instalar una idea difícil de sostener: que siempre estamos haciendo menos de lo que deberíamos.

Cuando las expectativas se vuelven imposibles de satisfacer, pueden aparecer frustración, envidia, enojo y malestar. La especialista destaca que esta presión merece especial atención en niños y adolescentes, que pueden ser más vulnerables frente a estas exigencias.

Vivir apurados: qué consecuencias tiene para la salud mental

La sensación permanente de urgencia también puede afectar la manera en que disfrutamos de las actividades cotidianas.

Uno de los problemas más frecuentes aparece cuando hacemos una cosa mientras mentalmente ya estamos pensando en la siguiente. Estamos comiendo, pero pensamos en el trabajo. Estamos trabajando, pero anticipamos una reunión. Estamos mirando una serie, pero recordamos que todavía tenemos algo pendiente.

De esta manera, incluso los momentos agradables pueden perder calidad.

Vivir con la sensación de estar llegando tarde a todo puede aumentar el estrés, dificultar la concentración y generar una percepción permanente de insuficiencia: hagamos lo que hagamos, siempre parece faltar algo.

¿La ansiedad por no aprovechar el tiempo está creciendo?

Una de las expresiones más visibles aparece en la relación con el tiempo libre.

Muchas personas sienten que también tienen que “rendir” durante sus momentos de ocio. Leer un libro, aprender un idioma, hacer un curso, entrenar, cocinar o mirar una serie pueden convertirse en actividades que hay que completar en lugar de experiencias que simplemente se disfrutan.

La enorme cantidad de opciones disponibles también contribuye a esa sensación.

Hay libros para leer, series para mirar, podcasts para escuchar, cursos para hacer y lugares para conocer. La tecnología permite acceder a todo prácticamente en cualquier momento, pero también puede generar la sensación de que siempre existe algo más que deberíamos estar haciendo.

En ese contexto, simplemente no hacer nada puede resultar incómodo.

¿Qué es la culpa por descansar?

Para algunas personas, descansar puede generar culpa porque está asociado con “perder el tiempo” o con no estar haciendo algo suficientemente útil.

Cuando esto aparece, puede ser necesario preguntarse qué significa realmente detenerse, reflexionar o simplemente estar.

Detrás de la dificultad para parar pueden aparecer angustia, miedo o frustración que quedan ocultos detrás de una frase aparentemente sencilla: “No tengo tiempo”.

El descanso y el tiempo de calidad con uno mismo y con los seres queridos son fundamentales para el bienestar emocional. No todo momento necesita tener un objetivo productivo ni todo aquello que hacemos tiene que demostrar alguna utilidad.

¿Por qué nos frustra no terminar un libro, una serie o un curso?

No necesariamente se trata de una cuestión de “normalidad” o anormalidad. Es comprensible que dejar algo inconcluso genere cierta frustración.

El problema aparece cuando todo empieza a vivirse como una carrera.

La oferta actual de contenidos y actividades es prácticamente inagotable. Podemos sentir que deberíamos leer todos los libros importantes, mirar todas las series de las que habla nuestro entorno o terminar todos los cursos que podrían ayudarnos profesionalmente.

Pero es imposible abarcarlo todo.

Aceptar que siempre habrá cosas pendientes, proyectos inconclusos y situaciones que no se resolverán exactamente como las habíamos planeado puede ayudar a disminuir la ansiedad.

En este sentido, la especialista resume una de las ideas que suele trabajar en consulta con una frase sencilla: “Mejor hecho que perfecto”.

¿Por qué hasta el ocio se convierte en una obligación?

La lógica del rendimiento puede incorporarse prácticamente a todos los ámbitos de la vida, incluso al tiempo libre.

En lugar de preguntarnos qué nos da placer, podemos empezar a preguntarnos qué nos conviene, qué deberíamos hacer o qué podemos aprovechar.

Así, el ocio deja de ser un espacio de disfrute y se transforma en una tarea más dentro de una agenda cargada.

Recuperar el sentido del ocio también implica permitirnos hacer cosas sin una finalidad concreta, sin convertir cada actividad en una inversión para el futuro y sin sentir que debemos obtener algo a cambio de cada hora disponible.

Cómo afecta a la salud vivir con la sensación de que el tiempo nunca alcanza

La percepción permanente de que el tiempo no es suficiente puede contribuir al estrés sostenido, la ansiedad, la irritabilidad, las dificultades para dormir y una sensación constante de insatisfacción.

Además, aparece una paradoja: cuanto más intentamos aprovechar cada minuto, menos presentes podemos estar en aquello que hacemos y menor puede ser nuestra capacidad de disfrutarlo.

Por eso, el desafío no necesariamente consiste en hacer más cosas, sino en elegir cuáles realmente valen nuestro tiempo.

Aceptar que no podemos llegar a todo, que algunas cosas quedarán pendientes y que descansar también es una necesidad puede ayudar a construir una relación más saludable con el tiempo y, sobre todo, con nuestras propias expectativas.