Benjamín Vicuña vs. Mauro Icardi: así escaló el conflicto por Magnolia y Amancio

Benjamín Vicuña y Mauro Icardi están en medio de un fuerte cruce público que arrancó cuando el actor habló, primero con Mirtha Legrand y después en PH: Podemos Hablar, sobre lo difícil que le resulta sobrellevar la distancia con Magnolia y Amancio, sus hijos con China Suárez. Icardi, pareja actual de la actriz, salió a responderle y cuestionó su rol como padre, lanzando que le preocuparía que sus propios hijos quisieran verlo. Vicuña no se quedó callado y le contestó calificando de “ridículas” tanto esa chicana del futbolista como algunas provocaciones de China Suárez.

A partir de ahí el conflicto escaló rápido: Vicuña le revocó a China Suárez el permiso para ver a los chicos y trascendió que los abogados de ambas partes ya se están reuniendo de urgencia para resolver la situación. En el medio se sumó una foto de China Suárez que generó sospechas de un mensaje encubierto hacia Vicuña, y varias figuras del ambiente se metieron en la polémica: Yanina Latorre cruzó con dureza a Icardi por el ataque, Ana Rosenfeld (abogada de Wanda Nara) le dio consejos públicos a Vicuña, y hasta Anita Espasandin, la pareja actual del actor, dejó su propio mensaje sobre el tema. El capítulo más reciente llegó cuando Vicuña anunció una decisión drástica tras todo este cruce, mientras crece la versión de que podría terminar en acciones legales.

La drástica decisión de Benjamín Vicuña tras el conflicto con Mauro Icardi y China Suárez por sus hijos Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre el conflicto que atraviesa con su expareja, la China Suárez, y la exposición pública que tuvo la situación en los últimos días. En medio de versiones que aseguraban que el actor podría iniciar acciones legales, el chileno le respondió directamente a Juan Etchegoyen y aclaró cuál es su postura. Durante la emisión de Nuevo Día, el programa que conduce Flavia Palmiero por Ciudad Magazine, Etchegoyen contó que se comunicó con Vicuña a través de WhatsApp para consultarle sobre los rumores que circulaban. Leé la nota completa

Benjamín Vicuña sorprendió con una fuerte decisión sobre su futuro que involucra a sus hijos Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok) Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores al revelar un cambio clave en su agenda profesional. En medio de una intensa etapa laboral y de una exposición mediática constante, el actor confirmó que en pocas semanas se despedirá de Secreto en la montaña, la obra teatral que protagoniza junto a Esteban Lamothe. La noticia llegó a través de sus historias de Instagram, donde Vicuña compartió una fotografía sobre el escenario y escribió: “En seis semanas me despido de Secreto en la montaña”. Leé la nota completa

El fuerte motivo por el que Benjamín Vicuña le iniciaría acciones legales a la China Suárez: “No están bien” Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok y @sangrejaponesa) La relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo judicial. En medio de las negociaciones entre los abogados de ambos por la organización familiar y el futuro de sus hijos, en Sálvese Quien Pueda revelaron una fuerte información sobre el actor. Según contaron en el programa, Vicuña le iniciaría acciones legales a la China Suárez por el polémico posteo que la actriz realizó sobre él, en el que lo cuestionó públicamente y lo llamó, entre otras cosas, “el padre del año” de forma irónica. Leé la nota completa

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi y le dio un fuerte consejo a Benjamín Vicuña El fuerte mensaje de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña continúa generando repercusiones. Esta vez, quien decidió meterse de lleno en la polémica fue Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, que cuestionó la actitud del futbolista y hasta reveló qué le recomendaría hacer al actor chileno. Durante su participación en Sálvese quien pueda, la letrada analizó el descargo que Icardi realizó en las redes sociales y consideró que fue innecesario involucrarse públicamente en cuestiones relacionadas con Vicuña y sus hijos con la China Suárez. Leé la nota completa

Benjamín Vicuña le contestó a Mauro Icardi y las provocaciones de la China Suárez: “Ridículo” Mirá lo que dijo el papá de los hijos menores de China Suárez. El testimonio de Benjamín Vicuña sobre cómo sufre la distancia con sus hijos menores desató la ironía de Mauro Icardi, y este martes el actor chileno se desahogó tras el palito que recibió del actual novio de la China Suárez. “No voy a hablar. La vida es esto”, reaccionó el actor de Secreto en la Montaña al volver a su departamento, luego de dejar a sus hijos mayores en la escuela. Leé la nota completa

Yanina Latorre fulminó a Mauro Icardi por su ataque a Benjamín Vicuña: “Es de hijo de...” Video de América TV, SQP. Yanina Latorre cuestionó duramente a Mauro Icardi luego del polémico posteo que el futbolista realizó contra Benjamín Vicuña. En su descargo, el delantero apuntó contra el actor chileno, cuestionó su rol como padre y reflotó una delicada acusación que había realizado anteriormente la China Suárez. Leé la nota completa

Por culpa de Mauro Icardi se rompió el acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos Fotos: Instagram @sagrejaponesa y captura El Nueve La fuerte publicación que Mauro Icardi realizó contra Benjamín Vicuña habría generado nuevas consecuencias en el vínculo entre el actor chileno y la China Suárez. Según reveló la periodista Naiara Vecchio en Los Profesionales (elnueve), se habría roto el acuerdo que la expareja mantenía respecto de los permisos y la organización vinculada a sus hijos. La información fue dada a conocer este lunes y suma un nuevo capítulo a la polémica que comenzó tras el contundente mensaje de Icardi en Instagram, donde apuntó contra Vicuña y cuestionó su relación con sus hijos. Leé la nota completa

Anita Espasandin se metió en el barro: qué dijo de Benjamín Vicuña y Mauro Icardi Anita Espasandin y Benjamín Vicuña. Foto: Instagram anita.espasandin Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, compartió un llamativo mensaje en redes sociales luego de las fuertes declaraciones de Mauro Icardi contra el actor chileno. Sin mencionar la polémica, publicó una serie de fotografías junto a Vicuña acompañadas de reflexiones. Leé la nota completa

La provocativa foto de la China Suárez a Benjamín Vicuña que sorprendió a todos Fotos: Instagram (@benjaminvicuna.ok y @sangrejaponesa) El Día del Niño volvió a quedar atravesado por la tensión entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Mientras el actor chileno compartió una postal de una reunión familiar, la actriz mostró en sus redes cómo pasó la jornada junto a uno de los hijos que tienen en común: Amancio. En medio de las publicaciones, Juariu reparó en un detalle que no pasó inadvertido y planteó una particular lectura sobre el intercambio de imágenes entre los dos. Leé la nota completa