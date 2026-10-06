Lionel Messi disputó este martes su último partido con la Selección Argentina en el Monumental, en una noche cargada de emoción y homenajes. Como era de esperar, varias figuras del espectáculo no quisieron perderse la despedida del capitán y dijeron presente en el estadio para acompañarlo en este momento histórico.

Una de las presencias más destacadas fue la de Antonela Roccuzzo, quien llegó junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y se ubicó en uno de los palcos junto a Celia, la mamá de Lionel Messi. También estuvieron Luciana Salazar y su hija Matilda, quienes compartieron imágenes antes de ingresar al Monumental para vivir la despedida del Diez.

Entre los famosos que dijeron presente también estuvo Pablito Lescano, quien tocó junto a Damas Gratis durante la previa del encuentro. También fueron de la partida Marixa Balli, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, .

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LAS MEJORES FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL PARTIDO DESPEDIDA DE LIONEL MESSI DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Pampita y dos de sus hijos (Foto: Instagram)

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras (Foto: Instagram)

Marixa Balli (Foto: Instagram)

Ailén Bechara y amiga (Foto: Instagram)

Vicky Xipolitakis (Foto: Instagram)

Hinchas con un mensaje para Lionel Messi (Foto: RS Fotos)

El Kün Agüero y Valentín Prada (Foto: Instagram)

Pablo Lescano (Foto: RS Fotos)

Georgina Barbarossa (Foto: Instagram)

Valentina Cervantes y su hija Olivia (Foto: Instagram)

Páblo "Chato" Prada y su hijo Valentín (Foto: Instagram)

Luciana Salazar y Matilda (Foto: Instagram)

Germán Paoloski, Sabrina Garciarena y sus hijos (Foto: Instagram)

Pampita (Foto: Instagram)

Ulises Bueno (Foto: RS Fotos)

La foto de Flor Parise desde la tribuna (Foto: Instagram)

Gonzalo Montiel y Valentín Prada (Foto: Instagram)

Zoe Bogach (Foto: Instagram)

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