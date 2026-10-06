Lionel Messi disputó este martes su último partido con la Selección Argentina en el Monumental, en una noche cargada de emoción y homenajes. Como era de esperar, varias figuras del espectáculo no quisieron perderse la despedida del capitán y dijeron presente en el estadio para acompañarlo en este momento histórico.
Una de las presencias más destacadas fue la de Antonela Roccuzzo, quien llegó junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y se ubicó en uno de los palcos junto a Celia, la mamá de Lionel Messi. También estuvieron Luciana Salazar y su hija Matilda, quienes compartieron imágenes antes de ingresar al Monumental para vivir la despedida del Diez.
Entre los famosos que dijeron presente también estuvo Pablito Lescano, quien tocó junto a Damas Gratis durante la previa del encuentro. También fueron de la partida Marixa Balli, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, .
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