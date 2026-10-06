Antonela Roccuzzo y sus hijos llegaron temprano al estadio para acompañar al capitán Lionel Messi en una jornada histórica.

La rosarina, que ha estado al lado de Messi en cada etapa de su carrera, no faltó a la cita más emotiva. Junto a Thiago, Mateo y Ciro, y acompañada por Celia, la madre del futbolista, Antonela se ubicó en el palco familiar para presenciar el homenaje y el último partido del 10 con la camiseta albiceleste.

Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos de la familia, todos vestidos con la camiseta especial de la Selección, listos para alentar a Leo en su despedida.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Benin - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 6, 2026 Argentina's Lionel Messi's wife Antonela Roccuzzo and sons Thiago and Ciro in the stands before the match REUTERS/Rodrigo Valle Por: REUTERS

Qué dijo Antonela del retiro de Messi de la Selección Argentina

El pasado 31 de agosto, cuando Messi confirmó su retiro de la Selección argentina, Antonela le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales. En el mensaje, expresó el orgullo de haber acompañado a su esposo en cada paso y destacó la importancia de que sus hijos hayan crecido viendo la historia de su padre de cerca.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas.”

Antonela también remarcó el valor de que Thiago, Mateo y Ciro hayan presenciado el esfuerzo y la perseverancia de Messi, y celebró el privilegio de haber compartido cada momento a su lado.

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito.”