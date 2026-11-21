La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 23 al 27 de noviembre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Tauro te invita a valorar tu estabilidad emocional y material. Hablar con tu pareja sobre prioridades y recursos puede fortalecer la confianza y dar seguridad a planes compartidos.

Tauro: La Luna en tu signo intensifica tus necesidades afectivas y el deseo de bienestar. Expresar lo que sientes sin aferrarte a tus certezas puede renovar la cercanía y abrir nuevas experiencias.

Géminis: La Luna en Tauro favorece la introspección y el descanso emocional. Reconocer sentimientos que evitabas puede ayudarte a cerrar viejas heridas y vivir tus relaciones con mayor serenidad.

Cáncer: La Luna en Tauro favorece encuentros entre amigos y proyectos que ilusionan. Compartir tus sueños con personas afines puede fortalecer un vínculo y abrir nuevas oportunidades para el amor.

Leo: La Luna en Tauro te invita a equilibrar tus objetivos profesionales con el amor. Reservar tiempo para tu pareja y conversar sobre el futuro puede afianzar compromisos y dar tranquilidad.

Virgo: La Luna en Tauro despierta el deseo de explorar nuevos horizontes en pareja. Planificar un viaje o compartir aprendizajes puede renovar el entusiasmo y fortalecer la confianza en el futuro.

Libra: La Luna en Tauro moviliza deseos íntimos y asuntos que requieren confianza. Hablar con honestidad sobre límites y recursos compartidos puede profundizar la unión y aliviar inseguridades.

Escorpio: La Luna en Tauro, tu signo opuesto, ilumina los acuerdos de pareja. Escuchar sin imponer tu postura y reconocer otras necesidades puede fortalecer la reciprocidad y renovar el compromiso.

Sagitario: La Luna en Tauro te anima a encontrar bienestar en los pequeños gestos cotidianos. Compartir tareas y cuidar tu energía puede mejorar la convivencia y sostener tus ilusiones afectivas.

Capricornio: La Luna en Tauro despierta tu romanticismo y favorece momentos de disfrute. Mostrar tus sentimientos con naturalidad puede renovar la pasión y acercarte a alguien para compartir sueños.

Acuario: La Luna en Tauro pone el foco en tu hogar y tus raíces emocionales. Conversar sobre necesidades familiares y crear espacios de calma puede mejorar la convivencia y fortalecer tus vínculos.

Piscis: La Luna en Tauro favorece conversaciones afectivas y acuerdos que aportan seguridad. Expresar tus deseos con sencillez y escuchar con paciencia puede aclarar dudas y acercarte a quien amas.

MARTES

Aries: La Luna llena ilumina tus conversaciones y revela lo que necesitas expresar en el amor. Escuchar otras perspectivas y hablar con franqueza puede aclarar dudas y fortalecer la confianza mutua.

Tauro: La Luna llena pone en evidencia tus necesidades de seguridad y reciprocidad afectiva. Revisar acuerdos sobre dinero y prioridades puede ayudarte a construir una relación más justa y estable.

Géminis: La Luna llena en tu signo intensifica emociones y revela deseos que ya no puedes ignorar. Expresar lo que sientes sin prisa puede renovar tus vínculos y ayudarte a elegir con claridad.

Cáncer: La Luna llena invita a cerrar ciclos emocionales y comprender sentimientos que guardabas en silencio. Darte espacio para descansar y reflexionar puede ayudarte a sanar y amar con libertad.

Leo: La Luna llena ilumina tus amistades y proyectos compartidos, mostrando quién acompaña tus sueños. Reconocer los vínculos recíprocos puede ayudarte a fortalecer la confianza y abrirte al amor.

Virgo: La Luna llena destaca el equilibrio entre tus metas y la vida afectiva. Hablar de tus responsabilidades y reservar momentos de calidad puede aliviar tensiones y fortalecer tus compromisos.

Libra: La Luna llena amplía tu mirada sobre el amor y revela diferencias de valores o expectativas. Conversar sobre planes futuros con apertura puede ayudarte a decidir qué camino deseas compartir.

Escorpio: La Luna llena ilumina asuntos de intimidad y recursos compartidos que necesitan claridad. Reconocer tus temores y dialogar sin controlar puede renovar acuerdos y fortalecer la confianza.

Sagitario: La Luna llena en tu signo opuesto pone a prueba el equilibrio entre libertad y compromiso. Escuchar las necesidades de tu pareja puede aclarar decisiones y fortalecer el respeto mutuo.

Capricornio: La Luna llena muestra cómo tus rutinas influyen en la vida afectiva. Revisar hábitos, repartir responsabilidades y cuidar tu bienestar puede ayudarte a recuperar cercanía y armonía.

Acuario: La Luna llena despierta sentimientos románticos y revela qué vínculos te hacen disfrutar de verdad. Expresar tu entusiasmo sin idealizar puede abrir espacio para un amor más auténtico.

Piscis: La Luna llena ilumina asuntos del hogar y necesidades emocionales que piden atención. Hablar de lo que necesitas para sentirte seguro puede mejorar la convivencia y fortalecer tus raíces.

MIÉRCOLES

Aries: Marte en Virgo impulsa cambios concretos en tus rutinas y en la manera de cuidar tus vínculos. Compartir tareas sin exigir perfección puede reducir tensiones y mejorar la convivencia amorosa.

Tauro: Marte en Virgo despierta tu iniciativa romántica y te anima a demostrar interés con hechos. Organizar una cita especial sin controlar cada detalle puede renovar la pasión y la complicidad.

Géminis: Marte en Virgo moviliza asuntos del hogar y diferencias sobre la convivencia. Resolver pendientes con paciencia, sin convertir cada detalle en una crítica, puede fortalecer la unión en casa.

Cáncer: Marte en Virgo activa conversaciones importantes y te anima a expresar lo que deseas. Elegir palabras claras, sin discutir por detalles menores, puede resolver conflictos y acercarte a quien amas.

Leo: Marte en Virgo te impulsa a ordenar tus recursos y revisar acuerdos económicos en pareja. Hablar de gastos y prioridades sin reproches puede dar estabilidad y evitar tensiones innecesarias.

Virgo: Marte en tu signo despierta iniciativa y deseo de tomar decisiones en el amor. Actuar con seguridad, sin exigir que todo salga a tu manera, puede renovar la pasión y fortalecer tus relaciones.

Libra: Marte en Virgo moviliza emociones reservadas y asuntos afectivos que aún necesitan cierre. Reconocer tus enojos sin reprimirlos puede ayudarte a sanar tensiones y recuperar la calma interior.

Escorpio: Marte en Virgo impulsa proyectos compartidos y encuentros que despiertan ilusiones. Colaborar sin imponer tus criterios puede fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades amorosas.

Sagitario: Marte en Virgo activa tus ambiciones y exige organizar tus responsabilidades. Evitar que el trabajo absorba toda tu energía puede ayudarte a cuidar tus relaciones y sostener acuerdos.

Capricornio: Marte en Virgo te anima a concretar viajes y experiencias que amplían tu mirada. Planificar aventuras en pareja sin discutir por cada detalle puede renovar el entusiasmo y la confianza.

Acuario: Marte en Virgo intensifica deseos íntimos y pone en movimiento acuerdos compartidos. Hablar de límites y recursos sin buscar tener el control puede fortalecer la confianza y la cercanía.

Piscis: Marte en Virgo, tu signo opuesto, activa decisiones y diferencias en las relaciones. Escuchar antes de reaccionar y negociar sin críticas puede transformar conflictos en acuerdos más sólidos.

JUEVES

Aries: La Luna en Cáncer despierta necesidades de afecto y seguridad en tu hogar. Hablar de tus emociones sin reaccionar impulsivamente puede mejorar la convivencia y fortalecer tus lazos familiares.

Tauro: La Luna en Cáncer favorece conversaciones sensibles y gestos de cariño. Expresar tus deseos con ternura y escuchar sin prejuicios puede aclarar dudas y renovar la complicidad amorosa mutua.

Géminis: La Luna en Cáncer te invita a revisar qué necesitas para sentir estabilidad en el amor. Conversar sobre valores y recursos compartidos puede ayudarte a construir acuerdos justos y duraderos.

Cáncer: La Luna en tu signo intensifica tu sensibilidad y el deseo de sentirte comprendido. Reconocer tus necesidades y expresarlas con claridad puede renovar la confianza y la cercanía en pareja.

Leo: La Luna en Cáncer ilumina emociones privadas y recuerdos que aún influyen en tus vínculos. Darte tiempo para comprenderlos y soltar viejos temores puede ayudarte a amar con mayor serenidad.

Virgo: La Luna en Cáncer favorece encuentros con amistades y proyectos que despiertan gran ilusión. Compartir tus sueños sin exigir certezas inmediatas puede acercarte a personas que te comprenden.

Libra: La Luna en Cáncer pone el foco en tus responsabilidades y en el tiempo que dedicas al amor. Ordenar tus prioridades y hablar de tus metas puede ayudarte a cuidar la pareja sin descuidarte.

Escorpio: La Luna en Cáncer despierta ganas de viajar y descubrir nuevos horizontes en pareja. Compartir experiencias y hablar de tus creencias puede renovar la ilusión y profundizar la confianza.

Sagitario: La Luna en Cáncer moviliza deseos íntimos y asuntos compartidos que necesitan atención. Hablar de límites y recursos sin evadir emociones puede fortalecer la confianza y la entrega mutua.

Capricornio: La Luna en Cáncer, tu signo opuesto, ilumina las necesidades de pareja. Escuchar con empatía y negociar acuerdos sin cerrarte al diálogo puede renovar la intimidad y el compromiso.

Acuario: La Luna en Cáncer te invita a cuidar los detalles cotidianos que sostienen tus relaciones. Compartir tareas y expresar cariño con hechos puede mejorar la convivencia y el bienestar mutuo.

Piscis: La Luna en Cáncer despierta tu romanticismo y favorece momentos de conexión afectiva. Mostrar tus sentimientos con naturalidad y compartir experiencias puede renovar la pasión y la alegría.

VIERNES

Aries: La Luna en Leo despierta tu romanticismo y las ganas de disfrutar del amor con alegría. Expresar tus sentimientos sin orgullo puede renovar la pasión y acercarte a alguien muy especial hoy.

Tauro: La Luna en Leo pone el foco en tu hogar y en las necesidades emocionales de tu familia. Escuchar con generosidad y crear momentos de encuentro puede mejorar la convivencia y la confianza.

Géminis: La Luna en Leo favorece conversaciones cálidas y declaraciones espontáneas. Compartir tus ideas con entusiasmo y escuchar al otro puede aclarar sentimientos y fortalecer una conexión amorosa.

Cáncer: La Luna en Leo te invita a reconocer tu valor y expresar lo que necesitas en el amor. Hablar de prioridades y recursos sin temor puede ayudarte a construir vínculos más seguros y recíprocos.

Leo: La Luna en tu signo intensifica tus emociones y despierta el deseo de sentirte valorado. Mostrar tu autenticidad sin buscar aprobación puede renovar la pasión y fortalecer tus vínculos.

Virgo: La Luna en Leo ilumina sentimientos que has mantenido en silencio y te invita a escucharte. Darte tiempo para sanar viejas heridas puede ayudarte a soltar temores y abrirte al amor con fe.

Libra: La Luna en Leo favorece encuentros con amistades y proyectos que despiertan ilusiones. Compartir tus sueños con personas afines puede fortalecer vínculos y abrir nuevas posibilidades de amor.

Escorpio: La Luna en Leo ilumina tus metas y el equilibrio entre tus responsabilidades y el amor. Reconocer los esfuerzos de tu pareja y reservar tiempo para compartir puede fortalecer el compromiso.

Sagitario: La Luna en Leo despierta ganas de viajar, aprender y vivir aventuras junto a quien amas. Compartir sueños con entusiasmo y respetar otras perspectivas puede renovar la ilusión en pareja.

Capricornio: La Luna en Leo intensifica tus deseos de intimidad y te invita a revisar acuerdos. Hablar de temores y recursos compartidos con calma puede profundizar la confianza y la entrega mutua.

Acuario: La Luna en Leo, tu signo opuesto, ilumina las relaciones y sus necesidades afectivas. Escuchar sin competir por atención puede ayudarte a resolver diferencias y fortalecer el compromiso.

Piscis: La Luna en Leo te anima a demostrar cariño mediante gestos concretos y atención cotidiana. Compartir responsabilidades sin esperar elogios puede mejorar la convivencia y renovar la cercanía.