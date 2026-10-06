La familia Mac Allister tiene una relación muy especial con la Selección argentina y, especialmente, con Lionel Messi. En medio de una jornada cargada de emoción por la despedida del capitán del conjunto nacional, Silvina Riela, la mamá de Alexis, habló sobre el lugar que ocupó el astro rosarino en la carrera de su hijo.

En un móvil con América Noticias, Silvina fue consultada sobre lo que significa para Alexis haber tenido a Messi como referente y guía dentro del seleccionado. Y su respuesta dejó en claro la profunda admiración que siente por el futbolista: “Yo vengo a este partido también pensando que puede existir otra posibilidad de verlo con la camiseta de la Selección argentina”, confesó Silvina.

La mamá de Alexis también contó que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Messi durante una visita a Inglaterra, y recordó con emoción aquella primera impresión que le causó el ídolo: “Ha sido un gran referente porque no solo ha dado un ejemplo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Yo lo conocí personalmente, estuve allá en Inglaterra hace unos años, lo conocí por primera vez. La verdad es que fue una sensación increíble. Lo que ahora creo que llaman aura y que se juega, ¿no? Pero yo en ese momento no había sentido tanto con tener una persona tan humilde, tan silenciosa al lado”, expresó.

Foto: Captura (América)

Para Silvina, esa manera de ser de Messi fue fundamental para convertirse en una figura de referencia para toda una generación de futbolistas argentinos: “Después terminó siendo el referente y el guía de mi hijo, sobre todo”, afirmó con orgullo.

Así, la mamá de Alexis Mac Allister puso en palabras algo que muchos integrantes de la Selección argentina destacaron durante los últimos años: la influencia de Messi no estuvo solamente relacionada con su talento futbolístico, sino también con el ejemplo que transmitió puertas adentro del vestuario.

Foto: Instagram (@alemacallister)

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EL DESGARRADOR MENSAJE DE LEO MESSI A HORAS DE SU DESPEDIDA DE LA SELECCIÓN: “SÉ QUE VOY A EXTRAÑAR”

El pasado jueves 2 de octubre, Lionel Messi llegó al país acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para comenzar la preparación de cara a su último partido con la Selección argentina. En las últimas horas, completó su último entrenamiento junto al plantel antes del esperado encuentro en el Estadio Monumental.

La cuenta regresiva para el partido frente a Benín ya comenzó. El encuentro en la cancha de River tendrá un significado especial para todos los argentinos, ya que marcará la despedida del máximo referente de la Selección y una oportunidad para homenajear al máximo ídolo de los argentinos.

En las últimas horas, Messi hizo una publicación en sus redes sociales donde compartió imágenes del entrenamiento en el predio de Ezeiza que lleva su nombre. Antes de lucir la banda de capitán por última vez, el futbolista le dejó un mensaje a todos los argentinos y se emocionó por este momento.

Lionel Messi se despide de la Selección argentina (Foto: Instagram @leomessi)

Las imágenes que Lionel Messi compartió en su perfil de Instagram muestran diferentes momentos del entrenamiento. En algunas, aparece corriendo con la pelota mientras cae el sol sobre el predio. En otras, se lo puede ver mucho más relajado, entre risas y bromas con sus compañeros mientras avanzaba la noche.

Como no podía faltar, también hubo una foto grupal con todo el plantel. Jugadores, integrantes del cuerpo técnico y colaboradores posaron juntos para retratar una jornada que quedará guardada como una de las últimas de Messi como capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección argentina (Foto: Instagram @leomessi)

Pero hubo una frase que se llevó todas las miradas. Entre las fotografías apareció una reflexión del propio Messi que resumió lo especial de este momento: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”. Una pocas palabras que alcanzaron para emocionar a sus seguidores y reflejar lo que significa para él cerrar una etapa tan importante.