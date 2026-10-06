La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya empieza a tener banda sonora. En las últimas horas se viralizó “Muchas gracias Lionel”, una canción creada especialmente para homenajear al capitán argentino y agradecerle por todos los momentos que regaló con la camiseta celeste y blanca.

El tema rápidamente ganó repercusión en redes sociales, donde los hinchas comenzaron a compartirlo con la ilusión de que pueda escucharse en el Monumental durante el último partido del 10. El autor de la canción es Maximiliano Rossi, un fanático de Messi de 32 años oriundo de Caseros.

Maximiliano Rossi creo el nuevo hit para la despedida de Messi de la Selección argentina (Foto: La Nación).

Según explicó, la idea surgió a partir de una melodía que ya era conocida por los hinchas: “Amor clasificado”, de Rodrigo, que Rossi había escuchado cantar a la hinchada de Banfield. A partir de esa base, creó una nueva letra dedicada al futbolista y transformó la canción en un particular homenaje al máximo referente de la Selección.

Foto: Instagram (@leomessi)

El contenido que terminó de impulsar la canción fue un video que Rossi grabó de manera completamente casera mientras trabajaba haciendo repartos. Lejos de quedar como una publicación más, el video comenzó a circular masivamente y llegó hasta Rodrigo de Paul, quien no dudó en repostearlo.

EL GESTO DE RODRIGO DE PAUL CON EL HINCHA QUE CREO UNA CANCIÓN PARA MESSI EN SU DESPEDIDA

La repercusión fue tal que el homenaje llegó incluso a uno de los futbolistas que compartió buena parte de la historia reciente de la Selección junto a Messi. Rodrigo De Paul reposteó el video en sus redes sociales, gesto del mediocampista que hizo que el tema trascendiera las redes y quedara todavía más ligado al universo de la Selección argentina.

En cuanto a la letra, “Muchas gracias Lionel” funciona como un agradecimiento a Messi por su recorrido con la camiseta argentina, con referencias a los años de frustraciones, las conquistas que finalmente llegaron y, especialmente, la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

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