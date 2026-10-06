El reloj marca el inicio de una jornada histórica e inevitablemente melancólica. Lionel Messi viste por última vez la camiseta de la Selección argentina en el Estadio Monumental ante Benín, en un amistoso que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva.

Más allá de la pelota, la táctica o el resultado, el país entero se detiene para homenajear al capitán que cambió la historia del fútbol nacional.

Ese sentimiento de gratitud y nostalgia se sintió desde muy temprano en las calles porteñas. Durante la transmisión del noticiero Arriba Argentinos, un cronista abordó a los peatones para tomar el pulso de un día cargado de sensibilidad. En medio de la rutina matutina en la estación de Constitución, la consulta a una mujer reflejó el sentir de millones.

La misteriosa lapicera que usó Lionel Messi para anunciar su retiro y desató todo tipo de teorías. Crédito: Instagram

“Estoy para llorar”: la emoción de una mujer al hablar de la despedida de Messi de la Selección

“Señora, hoy se despide Messi de la Selección, ¿cómo lo toma?”, le preguntó el periodista mientras ella aguardaba el colectivo para ir a trabajar. La respuesta fue instantánea y genuina: la emoción se apoderó de ella al instante.

“Estoy para llorar”, confesó con la voz entrecortada, conteniendo las lágrimas ante las cámaras. Con el afecto que genera la figura de la Pulga en cada hogar argentino, agregó: “Me emociona. Lo quiero un montón. Que disfrute todo porque se lo merece. ¡Se lo merece!”.

El testimonio de la mujer sintetizó el clima que se vivirá dentro y fuera de la cancha. El capitán argentino tendrá su despedida rodeado del cariño de los hinchas en una noche preparada para el homenaje permanente, llena de sorpresas y recuerdos imborrables.

Horario y dónde ver el último partido de Messi en vivo