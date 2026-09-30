La incógnita sobre quién llevará la camiseta número 10 después del anuncio de Lionel Messi de su retiro de la de la Selección argentina finalmente se habría resuelto. Según reveló Leo Paradizo en el programa Lape Club Social, el próximo dueño del dorsal más emblemático sería Nicolás Paz, el joven mediocampista que ya ilusiona a los hinchas.

“Poneme la foto de cómo le quedaría la camiseta número 10 a este pibe que para mí es el gran futuro de la Selección argentina. Y si esta es la decisión final, como tengo entendido, yo creo que está bien elegido Nicolás Paz”, reveló el periodista deportivo.

Nico Paz sería el nuevo 10 de la Selección argentina (Foto: América).

Paradizo explicó que, por el momento, la 10 no se utilizará en los amistosos: “Hoy ninguno, hoy la 10 no se usa. Con Burkina Faso, no, no porque es partido amistoso, por más que sea amistoso, clase A, definido así por FIFA, existe la posibilidad de prescindir de algunos números. La 10 no se va a usar, ni hoy, ni el sábado con Burkina Faso”.

POR QUÉ LA CAMISETA 10 NO SE RETIRARÍA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Durante la transmisión de América, Leo Paradizo aclaró que la camiseta número 10 no puede ser retirada de manera definitiva de la Selección argentina con el retiro de Messi luego de que se lo consultaran en el programa en vivo.

“No se puede sacar para siempre. Y tampoco hay deseos de hacerlo, la 10 es un número muy emblemático, no se sacó con Maradona, no se sacará ahora con Messi, se tendrá que seguir utilizando”, dijo el panelista.

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