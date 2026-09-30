A casi cuatro meses de la muerte del Indio Solari la disputa por la millonaria herencia en dólares sacó a la luz un secreto desconocido.

Carlos Alberto Solari figura ante el registro civil como “divorciado en primeras nupcias”, según contó Angie Balbiani en Puro Show.

Aunque el impacto es mayor dado que Virginia Mones Ruiz, la madre de Bruno y pareja del artista desde 1981, no heredaría nada porque no era “cónyugue conocida”.

La sucesión del Indio Solari.

Para colmo, el Indio tampoco habría dejado un testamento escrito con su última voluntad certificada ante escribano.

Con lo cual, el heredero universal sería Bruno, siempre y cuando en el juicio de sucesión no aparezca algún hijo no reconocido.

La sucesión del Indio Solari.

De hecho, hace un año el Indio le había cedido a Bruno la escritura de su mansión de Parque Leloir de 10.000 metros cuadrados, que incluye la productora Luzbola con el estudio de grabación de última tecnología.

Qué pasa con los derechos de las obras del Indio

Por otra parte, los derechos intelectuales de los libros y temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota “los repartió entre los integrantes de la banda”.

La versión de Federico Fahsbender sobre la herencia del Indio Solari.

Para el periodista Federico Fahsbender, la discusión en todo caso pasaría por los réditos a futuro que generaría el Indio Solari, ya sea por los derechos de sus temas, los inéditos que todavía no se publicaron, el merchandising, películas, etc.

Con lo cual, el asunto quedará saldadao una vez que la jueza dicte la declaratoria de herederos.