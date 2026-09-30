Juana Viale sorprendió al revelar que no descarta volver a convertirse en madre a los 44 años. La conductora habló abiertamente sobre la maternidad y aseguró que atravesaría nuevamente la experiencia, una etapa de su vida que recuerda con mucho cariño.

Invitada a Otro Día Perdido, Viale contó que tuvo a sus hijos entre los 20 y los 30 años y definió aquellos años como un período “muy armonioso” y “muy lindo”, durante el cual también aprendió y creció a nivel personal.

Juana es mamá de Ámbar, Silvestre y Alí. Además, tuvo a Ringo, quien falleció durante el parto. Actualmente, su hijo menor tiene 14 años y la dinámica familiar cambió debido a la independencia que fueron adquiriendo sus hijos.

“Para mí los hijos siempre son chicos. Nunca más vas a volver a dormir tranquilo por más que no vivan con vos”, reflexionó durante la entrevista.

Foto: Captura (eltrece)

JUANA VIALE CONFESÓ QUE VOLVERÍA A SER MADRE

La posibilidad de agrandar la familia surgió mientras en el programa debatían sobre la baja de la natalidad y la decisión de muchas mujeres de postergar la maternidad.

En ese momento, Mario Pergolini mencionó a quienes eligen tener hijos después de los 40 y Juana no dudó en referirse a su propia situación.

“Estoy vigente todavía para tener hijos”, lanzó la actriz. Sorprendido por la respuesta, el conductor quiso saber directamente si estaría dispuesta a volver a ser mamá.

“Re”, respondió Viale sin vueltas. Y agregó: “Conozco la experiencia, he pasado por ella. Me encanta”.

La nieta de Mirtha Legrand también recordó cómo atravesaba sus embarazos y reveló que incluso disfrutaba de los meses posteriores al nacimiento de sus hijos.

“Me siento Wonder Woman. Me siento re vital, me encanta; el posparto también me encanta”, expresó, dejando en claro que la posibilidad de sumar un nuevo integrante a su familia no está descartada.