El programa “La Mañana con Moria” vivió un momento de máxima tensión cuando Amalia Díaz Guiñazú protagonizó un fuerte cruce con sus compañeros de panel y con el abogado de Candela Arizaga. La discusión escaló rápidamente, con acusaciones de falta de respeto, gritos y reclamos sobre el ejercicio del periodismo y la validez de las fuentes.

Todo comenzó cuando Díaz Guiñazú defendió su derecho a enojarse al sentirse denostada por la actitud del letrado Roberto Herrera: “Si me falta el respeto me voy a enojar. ¿Cuál es el problema de enojarse?”, lanzó. La periodista remarcó que no tolera la tibieza y que, si la tratan mal, va a responder.

Amalia Díaz Guiñazú se cruzó con el abogado de Candela Arizaga en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

A la discusión se sumaron luego Gustavo Méndez y Pampa Mónaco y giró en torno a la interpretación de datos y la validez de las fuentes. Díaz Guiñazú sostuvo que sus informaciones estaban respaldadas y cuestionó que se desmientan las fuentes de los demás: “Denostar las fuentes de los demás es una falta de respeto. Eso no se hace en periodismo, es no tener códigos”.

Amalia Díaz Guiñazú se cruzó con Pampa Mónaco en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

El cruce incluyó reclamos por la forma de hacer televisión y la experiencia profesional de los panelistas. “¿Me quieren enseñar a hacer televisión también?“, lanzó Méndez y ella retrucó: ”No sé cuántos años llevás en televisión, la verdad, pero no me importa. No voy a competir con vos”.

Amalia Díaz Guiñazú se cruzó con Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

En medio de la discusión, se sumaron frases como “No me grites, me interrumpas porque parecemos locos” y “No me digas a mí entonces cómo hacer periodismo”, que reflejaron el nivel de tensión en el estudio.

LA REACCIÓN E INTERVENCIÓN DE MORIA CASÁN EN EL CIERRE DEL TENSO CRUCE

Frente al clima caldeado, Moria Casán intervino para intentar poner paños fríos y ordenar el debate. La conductora pidió que se respeten las opiniones y que cada uno pueda aportar su información sin descalificar al otro. “Tenemos que tomar todos una clase de interpretación”, ironizó Moria, marcando el tono de la discusión.

La reacción de Moria Casán al cruce de Amalia Díaz Guiñazú con Gustavo Méndez, Pampa Mónaco y el abogado de Candela Arizaga en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“¿Estás bien vos reina? ¿Estas bien? ¿Estás enojada?”, le consultó luego la conductora a la periodista que protagonizó este episodio, en el que se evidenció las diferencias internas y la intensidad con la que se viven los debates.

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