Tras la denuncia contra Maxi Ghione por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas, se conocieron nuevos elementos vinculados a la investigación que tiene al actor detenido en Santa Fe. En LAM, Ángel de Brito mostró parte de las conversaciones que el artista habría mantenido con Emiliano Ezequiel Tarragona, el hombre que realizó la denuncia.

Durante la emisión del programa, el conductor exhibió capturas de pantalla de los mensajes intercambiados entre ambos. Antes de mostrar el contenido, De Brito hizo una aclaración sobre el material: “A nosotros nos figuran varios mensajes eliminados, pero cualquier perito los recupera...”, explicó al referirse a las partes de la conversación que ya no aparecen en el chat.

Maxi Ghione y Emiliano Tarragona (Fotos: capturas América TV)

Entre los mensajes que sí pudieron verse, aparece uno atribuido a Ghione en el que el actor hace referencia a una suma de dinero que le habría entregado a Tarragona y utiliza una expresión que puede interpretarse como intimidatoria. “Te di 130 mil pesos. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía. Intentá cagarme y se pudre la momia”, se lee en el mensaje difundido en LAM.

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LOS FUERTES MENSAJES DE MAXI GHIONE AL DENUNCIANTE

La conversación continúa con otro mensaje que habría sido enviado por el actor al denunciante, en el que le pide que no vuelva a involucrarse en cuestiones relacionadas con su vida personal. “No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho. Cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida”, habría escrito Ghione.

Los chats de Maxi Ghione con el taxi boy que generaron preocupación (Fotos. capturas América TV)

Mientras tanto, el abogado del actor, Juan Manuel Lovaiza, habló públicamente sobre el estado en el que se encuentra su representado y aseguró que atraviesa un momento de preocupación. “Maxi está realmente angustiado, muy preocupado por esta situación. Su inquietud más grande es cuándo va a recuperar la libertad, que le tuvimos que explicar un poco cómo es el procedimiento”, señaló el letrado.

Lovaiza también explicó que el fiscal cuenta con un plazo de hasta 96 horas para avanzar con las medidas correspondientes, por lo que Ghione continuará detenido durante estos días. La investigación deberá determinar ahora el alcance de los mensajes y del resto de los elementos incorporados a la causa, mientras el actor permanece a disposición de la Justicia.

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