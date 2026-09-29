A poco de confirmar su separación de Brian Sarmiento, Danelik Galazán volvió a expresarse en redes sociales con un posteo que no pasó inadvertido. La exparticipante de Gran Hermano publicó una posteo en el que se ven fotografías y material relacionado con su historia, todo roto y desparramado sobre el piso, y sumó una fuerte reflexión sobre la sinceridad y las decepciones amorosas.

“Se puede ser todo en esta vida, pero ser FALSO con uno mismo nahhh”, escribió Danelik, dejando en claro el tono de su descargo. Y agregó, picante: “De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me AMABA. Una banda”.

La frase, con especial énfasis en “AMABA”, llega después de que la influencer confirmara el final de su relación con Sarmiento y fue interpretada en redes como una referencia directa al dolor que le dejó la ruptura.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danelikstar) Por: Fabiana Lopez

Sin mencionar explícitamente al exfutbolista en este posteo, Danelik eligió hablar de falsedad, amor y un corazón roto, mientras las imágenes que compartió terminaron de darle un tono contundente a su mensaje.

Foto: Instagram (@danelikstar)

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EL ACALORADO CRUCE ENTRE DANELIK Y TITI TCHERKASKI EN GRAN HERMANO POR BRIAN SARMIENTO: “SOS RIDÍCULA”

Se picó fuerte en Gran Hermano: Generación Dorada. Danelik Galazán y Titi Tcherkaski protagonizaron un acalorado cruce (en agosto de 2026) por Brian Sarmiento, luego de que la pareja del exfutbolista se enterara de que su compañera habría hablado de ella a sus espaldas.

Todo comenzó en el patio de la casa y la tensión aumentó cuando los participantes ingresaron. Ya cara a cara, Danelik decidió ir directamente al punto y le reclamó a Titi por sus comentarios: “Cuando tengas que decirme algo, que yo soy mala mujer, venís y me lo decís en la cara”, disparó, visiblemente molesta.

Pero eso no fue todo. La jugadora también cuestionó que Titi hablara con su pareja: “No vas y le decís a Brian. ¿Qué le tenés que ir a llenar la cabeza a Brian? ¿Vos te pensás que él no sabe con la persona con la que está?”, lanzó.

Titi de Gran Hermano (captura de Telefe)

Lejos de bajar el tono, Danelik continuó con el interrogatorio y quiso saber por qué Titi se involucraba en cuestiones de su pareja: “¿Qué te metés vos entonces? ¿Estás celosa? Le dijiste ‘fijate con la clase de persona con la que estás’. Sos muy ridícula”, le preguntó.

La reacción de Titi fue inmediata. Se llevó la mano a la cara, sonrió y respondió con una frase que volvió a encender la discusión: “¿Celosa de Brian? Yo me meto en lo que quiero, puedo hablar con Brian de lo que quiera”.

¡Tremendo!