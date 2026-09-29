La familia de Daniel Osvaldo decidió hablar públicamente sobre el estado de salud del exfutbolista, que permanece internado en terapia tras sufrir un derrame pleural y ser sometido a una cirugía.

A través de las redes sociales de Osvaldo, sus familiares difundieron un extenso comunicado en el que, además de agradecer los mensajes de apoyo, apuntaron contra algunas versiones que circularon en las últimas horas y pidieron respeto en este delicado momento. La información coincide con lo reportado este martes por distintos medios sobre su internación y la espera de nuevos estudios médicos: “Hacemos este comunicado por decisión de Dani. Primero, queremos agradecer a todos los que se están comunicando con preocupación. Y por otro lado, pedirles encarecidamente a los medios que corresponda respeto en este delicado momento”, comienza el escrito.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el fuerte cuestionamiento a las versiones que, según sus allegados, fueron difundidas sin chequear: “Lamentablemente (algunos) han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información”, expresaron.

El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo. Foto: Instagram (@daniosvaldobv) Por: Fabiana Lopez

En ese sentido, fueron contundentes al enumerar algunas de las informaciones que decidieron desmentir: “Para llevar tranquilidad, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días de dolor y sin apetito”, señalaron. También aclararon que “tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile”.

“En fin, en otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)”, añadieron.

El comunicado también explicó qué ocurrió con su salud. Según sus familiares, Osvaldo permanece internado en terapia debido a un derrame pleural: “Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”, explicaron.

Foto: Instagram (@daniosvaldobv)

Los médicos realizaron una intervención quirúrgica para limpiar la zona afectada y ahora aguardan los resultados de los cultivos: “Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero sin indispensables para tener el diagnóstico exacto -es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene- y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”.

Además, agradecieron especialmente al personal médico que está atendiendo a Osvaldo y a todas las personas que enviaron mensajes de cariño y apoyo durante estos días: “Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre que del otro lado hay seres queridos sufriendo. Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente”, concluyeron.

De esta manera, el entorno de Daniel Osvaldo buscó ponerle un freno a las versiones que habían generado preocupación y dejó en claro que, mientras permanece bajo cuidados médicos, se encuentra lúcido y a la espera de los resultados que permitirán definir cómo continúa su tratamiento.

“Para llevar tranquilidad, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días de dolor y sin apetito”.

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EL FUERTE PEDIDO DE ANA OERTLINGER, LA EX DE DANIEL OSVALDO, EN MEDIO DE LA PREOCUPACIÓN POR SU SALUD

En medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo, Ana Oertlinger, su expareja y madre de Gianluca, el hijo mayor del exfutbolista, decidió hacer un contundente pedido público a los medios de comunicación.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Oertlinger pidió que dejaran de contactarla para obtener información sobre el estado de salud de Osvaldo, al considerar que se trata de un momento especialmente delicado para su familia: “A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar”, escribió la expareja del exjugador, tal como lo informaron en Puro Show.

Luego, Ana explicó los motivos detrás de su pedido y remarcó la incomodidad que le genera ser consultada por la situación personal que atraviesa Osvaldo: “Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Ana Oertlinger fue pareja de Daniel Osvaldo y es la madre de Gianluca, de 19 años, el primer hijo del exfutbolista. La relación entre ambos quedó expuesta públicamente años atrás, cuando Oertlinger denunció la falta de pago de la cuota alimentaria de su hijo y llevó el conflicto al ámbito judicial.

Ahora, frente a la situación que atraviesa Osvaldo, Ana eligió mantenerse al margen de las versiones y especulaciones y dejó en claro que no brindará declaraciones sobre la salud de su expareja.

El exdelantero está internado desde el 15 de septiembre, cuando ingresó con un fuerte dolor torácico. Los médicos detectaron que tenía el pulmón expandido por la pleura y un derrame que también afectó sus piernas. Por este motivo, fue sometido a una operación y a una biopsia para determinar el alcance de la afección.