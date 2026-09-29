La Joaqui decidió contar su versión sobre la separación de Luck Ra y las versiones que circularon alrededor de su vínculo con Tiago PZK. En su canal de difusión de WhatsApp fue contundente con sus declaraciones.
“Yo jamás fui desleal. Nuestra relación terminó a principios de julio. Respeté que durante un tiempo se mantuviera en privado porque así me lo pidieron. Mi primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, casi dos meses después, cuando yo ya estaba soltera”, comenzó diciendo.
La cantante también contó que intentó acordar con su expareja cómo hacer pública la ruptura: “Intenté hablar, ordenar en conjunto cómo comunicar y evitar que cualquiera terminara innecesariamente expuesto. Esas conversaciones existen”.
Y agregó: “Y cuando mi separación empezó a hacerse pública a partir de un stream tampoco salí a destruir a nadie. Escribí en privado. Porque incluso rota todavía elegía cuidar lo que alguna vez había querido tanto”.
Sobre el dolor que atravesó, reconoció: “Sí, después hablé públicamente de mi dolor. Lloré trabajando porque tenía que seguir trabajando. También lloré en mi casa, en el gimnasio, con mis amigas y estando sola. De esos momentos simplemente no existen titulares”.
“También recibí disculpas privadas por situaciones en las que me sentí profundamente irrespetada y que después escuché negar públicamente en televisión. No voy a exponer a ninguna mujer ni publicar conversaciones para demostrarlo. Pero cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia. Y con el tiempo entendí algo doloroso: sentí muchísimo respeto hacia La Joaqui, pero Joaquinha no siempre sintió el mismo cuidado”, continuó.
Ante las versiones sobre una supuesta campaña de difamación, fue tajante: “De mi parte nunca existió ninguna campaña. Incluso desordenada emocionalmente hablé públicamente desde el amor. Durante mucho tiempo, creo que lo que más protegió ciertas intimidades fueron mis propias palabras y mis silencios. Si personas que me quieren reaccionaron con bronca al verme sugestionada, no significa que yo haya organizado nada contra nadie. No necesito inventar villanos para defender mi historia. Pero tampoco voy a aceptar ocupar ese lugar para que la historia sea más fácil de contar”.
La cantante también cuestionó que se pretenda establecer cuánto tiempo debería permanecer sola una mujer después de una ruptura: “Me parece profundamente injusto y, desde mi mirada, machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero. Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad”.
La Joaqui explicó que no estaba esperando una reconciliación: “Yo no estaba esperando que alguien volviera. Estaba duelando un ‘nosotros’ que ya no existía. Despedirme de ese futuro no significaba renunciar al mío. “Sé estar sola. No necesito de un hombre para sostenerme. Pero saber estar sola no significa estar obligada a elegir la soledad. Yo elijo amar. Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo, eso no convierte mi dolor anterior en mentira”.
También reflexionó sobre el duelo y la posibilidad de volver a empezar: “Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado. Estar triste tampoco me vuelve emocionalmente incapaz de comenzar otra etapa. No necesito llegar a la indiferencia para saber que una relación terminó”, explicó.
“Puedo conservar amor, recuerdos e incluso algún dolor por una historia y saber perfectamente que no quiero volver a ella. Estoy aprendiendo que cerrar una historia no significa borrar lo que sentiste. Significa dejar de pedirle que sea algo que ya no puede ser. Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”, añadió.
“Hoy puedo agradecer lo hermoso y reconocer lo que me hizo daño. Las dos cosas pueden ser verdad y convivir. Ahora les pido que me permitan ser dueña de mi futuro”, sumó.
Y concluyó: “Ojalá podamos regalarnos una última forma de respeto: dejar de utilizar nuestros nombres para seguir lastimándonos y permitir que lo que alguna vez fue amor finalmente descanse. Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”.
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TIAGO PZK Y LA JOAQUI CONFIRMARON SU ROMANCE: LA FOTO DE LA MANO EN UN AVIÓN PRIVADO
Tiago PZK y La Joaqui finalmente blanquearon su romance. Después de varias semanas de rumores, versiones y especulaciones, el cantante compartió una foto que dejó poco lugar para las dudas: ambos aparecieron tomados de la mano mientras bajan de un avión privado.
La imagen fue publicada por Tiago este domingo por la noche en sus historias de Instagram y rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la postal, los artistas se mostraron vestidos con ropa deportiva y capuchas, mientras caminaban juntos a pura complicidad.
El gesto fue interpretado como la confirmación pública del vínculo sentimental que mantienen desde hace algunas semanas. Aunque hasta ahora ninguno de los dos había oficializado el romance de manera directa, las imágenes que comenzaron a circular habían alimentado las versiones sobre una relación entre ellos.
La Joaqui había confirmado a fines de julio su ruptura con el cordobés, con quien mantuvo una relación durante más de dos años. Poco tiempo después comenzaron a aparecer las primeras versiones que la vinculaban sentimentalmente con Tiago PZK.
En medio de la repercusión, la propia artista había salido a aclarar la situación. Según explicó, Tiago y ella se conocían desde hacía años y tenían una historia previa, independiente de su relación con Luck Ra.
Ahora, con esta nueva postal, Tiago decidió dar un paso más y mostrar públicamente la cercanía que mantiene con La Joaqui. De la mano, tras bajar de un avión privado y sin esconderse, los dos dejaron atrás la etapa de rumores y expusieron su relación ante sus seguidores.