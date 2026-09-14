A poco de las repercusiones que despertó el romance de La Joaqui y Tiago PZK, la atención volvió a girar en torno a Luck Ra, expareja de la cantante y antiguo amigo del músico.

En medio de la polémica por el comienzo de la relación, en Nuevo Día -el programa que conduce Flavia Palmiero por Ciudad Magazine- revelaron una fuerte información sobre el enojo que existiría entre los dos artistas.

Todo se remonta al fin de semana, cuando La Joaqui asistió a una comida con la familia de El Noba, el cantante fallecido en junio de 2022, pero no lo hizo sola: estuvo acompañada por Tiago PZK, confirmando públicamente el vínculo.

La situación tomó todavía más fuerza porque Vanesa Aranda, mamá de El Noba y una persona muy cercana a La Joaqui, compartió una foto junto a la pareja: “Claro, porque la mamá de El Noba es como la mamá de La Joaqui. O sea, La Joaqui la quiere muchísimo. Y fue la que compartió en sus redes sociales una foto y puso: ‘Conociendo a mi nuevo yerno’”, explicaron.

Foto: Captura de Instagram Stories (@vanesa.aranda.731) Por: Fabiana Lopez

Según la información que aportó Juan Etchegoyen, el cantante estaría muy enojado Luck Ra: “Alguien del entorno de Tiago PZK me dijo que se enojó tanto cuando se enteró de ese posteo de Luck Ra (en el que termina de confirmar el romance con La Joaqui), que habría dicho: ‘Que no me lo cruce porque no respondo’”, revelaron.

La frase habría funcionado como un claro termómetro del nivel de tensión entre los dos músicos y dejaría en evidencia que la interna estaría lejos de haberse calmado.

Luck Ra. (@LuckRa)

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ASEGURAN QUE LUCK RA ESTÁ DEVASTADO TRAS CONOCER EL ROMANCE DE LA JOAQUI Y TIAGO PZK

La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK volvió a poner bajo la lupa la conflictiva separación de la cantante y Luck Ra. En medio de las indirectas que el cordobés lanzó en redes sociales, Majo Martino contó en Puro Show una fuerte información que recibió de personas cercanas al músico y que aporta otra versión sobre el comienzo del vínculo entre los artistas.

En una nota con el programa de eltrece, la panelista explicó que, inicialmente, la historia había sido interpretada de una determinada manera por el público, especialmente por las declaraciones que había realizado La Joaqui luego de la separación: “En la televisión siempre nosotros vemos ‘víctima, victimario’. De alguna manera nos contamos la novela así”, reflexion.

Y agregó: “A ella la veíamos llorando en todos los programas y era la víctima para nosotros, porque ella contó que fue dejada y que se quería casar con él, formar una familia”.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

Sin embargo, según la información que recibió de allegados al cantante, Luck Ra tendría una versión diferente de lo sucedido: “Él piensa que ella está con Tiago PZK antes de terminar la relación, ¿entendés?”, afirmó Majo.

Majo Martino: “Luck Ra piensa que La Joaqui está con Tiago PZK antes de terminar la relación”.

“Y que inventó lo de Tuli Acosta, que hicieron correr para justamente tapar y hacerlo quedar mal a él con eso”, siguió Martino. De todos modos, Majo fue cuidadosa al presentar esta información y aclaró que se trata de lo que personas cercanas a Luck Ra aseguran que él piensa y no de un hecho comprobado.