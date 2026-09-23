A días de iniciar su participación en MasterChef Celebrity, Luck Ra dio una entrevista exclusiva a SQP (América TV) donde, por primera vez, habló son filtro de su separación de La Joaqui. Además, mencionó a Tiago PZK, actual pareja de la cante y ex gran amigo del artista cordobés.
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En un móvil que dio para el programa de Yanina Latorre, Luck Ra habló de la ruptura que se dio durante un viaje a España, donde él se encontraba de gira. Si bien reconoció que tuvo sus “cagadas”, dejó en claro que nunca fue infiel.
“He tenido mis cagadas, soy un boludo. Lo aceptó. No quiero manchar la hermosa historia que he tenido con ella”, aseguró el cordobés que, a su vez, añadió: “Me han inventando novias, personas en el yate. No soy un monstruo”.
LUCK RA CONTÓ POR QUÉ SE SEPARÓ DE LA JOAQUI
Con respecto al viaje que La Joaqui hizo a Madrid para visitarlo, Luck Ra contó: “Yo estaba de gira, no era un viaje romántico, era una gira de un mes y medio. Yo le dije ‘veámonos unos días’. Esos días no fueron los mejores días que hemos tenido”.
Más adelante, el cordobés mencionó: “Ella siempre se mereció lo mejor de mí, cuando vi que no se lo podía dar, que esto se iba a ir al carajo, nos vamos a desgastar. Fue eso. Pudieron haber otros términos”.
Cuando Yanina mencionó la frase de La Joaqui, quien estaba esperanzada en ese viaje por recibir una propuesta de casamiento, el cantante respondió: “Venía de antes, nadie estaba planeando casarse, no se por qué dicen eso”.