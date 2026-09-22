Este martes, Wanda Nara presentó a la prensa su nueva temporada de MasterChef Celebrity, ocasión que aprovechó Ángel de Brito para hacerla interactuar con su flamante panelista, Nora Colosimo.

Pero lo que comenzó como un intercambio divertido, terminó con un fuerte exabrupto contra Karina Iavícoli y un pedido a su madre para que le “tire de los pelos”.

Todo comenzó cuando De Brito instó a Nora a hacerle preguntas a su hija, y Iavícoli aprovechó para colarle una pregunta sobre la denuncia del Banco Central contra Elías Piccirilo y Martín Migueles, a quien Wanda sigue negando como pareja, pese a haber vuelto de un viaje a Brasil hace unos días.

Wanda Nara y Karina Iavícoli (Fotos: capturas América TV)

En las últimas horas trascendió que la entidad bancaria elevó una causa al fuero penal económico asegurando que Picirillo y su ex socio en la financiera Arg Exchange Migueles habrían hecho maniobras ilegales con el llamado “dólar blue” en tiempos del cepo cambiario por un monto de 250 millones de dólares, sin poder justificar el origen de la moneda extranjera.

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“Estoy muy feliz y contenta, a punto de estrenar mi película en cuestión de días. Estrenando este programa espectacular que lo van a poder ver en el prime time de Telefe desde el lunes”, comenzó Wanda. “Y Karina Iavícoli le respondo que yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex”, agregó.

Ante la insistencia de Iavícoli, Wanda evitó reconocer que sigue en pareja con Migueles, y protestó: “Digo mis ex porque a veces sale una causa de L-Gante y me llaman, un problema de Maxi en el exterior y me llaman. Mi ex conduce sin cinturón y me preguntan a mí”. “Bueno, no me contestás nada. Entonces no te importa haber salido con un tipo…”, llegó a decir Iavícoli antes de hacer estallar a Wanda.

Fotos: capturas América TV

“¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí!”, le pidió en vivo la mediática a Nora, que no daba crédito a lo que oía. Sin embargo, instantes después llegaría otro exabrupto de Wanda Nara contra la periodista cuando dio por terminada la entrevista.

“Mujeres, se tienen que independizar, vivir sus vidas, y lo que haga sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo”, dijo, lanzando un besito. Pero, una vez que soltó el micrófono, la mediática no pudo contener la furia y soltó un “esta pelot…”, con tan mala suerte, que fue captada por la producción de LAM.

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