Maxi Ghione fue detenido este martes en la localidad santafesina de Lehmann, donde reside desde hace más de un año, en el marco de una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia. El actor quedó a disposición de la Justicia luego de un allanamiento realizado en su vivienda por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según trascendió, la denuncia habría sido presentada por un trabajador sexual que aseguró haber concurrido al domicilio de Ghione luego de ser contratado.

De acuerdo con su relato, que ahora deberá ser investigado y corroborado por la Justicia, habría permanecido retenido contra su voluntad durante el encuentro y tampoco habría recibido el pago acordado.

Maxhi Ghione (Foto: Instagram @maxighione)

La investigación también contempla una presunta situación de amenazas en la que habría intervenido un arma de fuego. A partir de la denuncia y de las primeras actuaciones, la Fiscalía dispuso distintas medidas que derivaron en el allanamiento de la vivienda donde actualmente reside el actor.

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EL ALLANAMIENTO Y LAS ARMAS QUE SECUESTRÓ LA POLICÍA

Durante el procedimiento realizado en Lehmann, los investigadores secuestraron armas de fuego, que fueron incorporadas a la causa para determinar sus características, procedencia y situación registral. Algunas versiones periodísticas mencionaron que podrían ser al menos ocho, aunque ese número todavía debe ser confirmado oficialmente.

Después del operativo, Ghione fue trasladado a Rafaela y quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras continúa la investigación. Ahora la Justicia deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y si existen elementos que permitan corroborar las circunstancias relatadas por el denunciante.

Maxi Ghione. (Foto: Movilpress)

Por el momento, no existe una resolución definitiva sobre la situación procesal del actor ni una calificación penal firme. La aprehensión se produjo en el marco de una investigación y las acusaciones denunciadas deberán ser determinadas por la Justicia. Ghione, reconocido por sus trabajos en televisión, cine y teatro, permanece a disposición de las autoridades mientras avanza la causa.

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