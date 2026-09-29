Este lunes, Pilar Smith celebró su cumpleaños rodeada de amigos, familiares y figuras del mundo del espectáculo que quisieron sorprenderla con un festejo muy especial. La periodista salió de LAM y se encontró con una inesperada sorpresa: un grupo de amigos la esperaba a bordo de un trencito de la alegría para comenzar los festejos.

Entre los invitados estuvieron Anamá Ferreira, una de las grandes amigas de Pilar; Estercita, panelista de Gossip, ciclo que condujo la periodista; y Alfa de Gran Hermano, además de varios de sus actuales compañeros de LAM. Todos se sumaron a la celebración y acompañaron a la cumpleañera en una noche llena de emoción y diversión.

La sorpresa fue organizada por familiares y amigos de Pilar Smith, que reunieron a personas que forman parte de distintas etapas de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Así, la periodista pudo disfrutar de un festejo muy especial junto a algunos de sus afectos más cercanos.

Leé más:

Ángel de Brito y todo LAM festejaron las 2500 emisiones del programa

LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE PILAR SMITH EN COMPAÑÍA DE SUS AMIGOS Y LOS FAMOSOS

Pilar Smith celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Walter "Alfa" Santiago (Foto: Movilpress)

Ulises Jaitt (Foto: Movilpress)

Pilar Smith celebró su cumpleaños con Alfa y Anamá (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Pilar Smith celebró su cumpleaños con sus afectos (Foto: Movilpress)

Pilar Smith y su hijo Simón (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Pilar Smith celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress)

Pilar Smith celebró su cumpleaños rodeada de amigos y famosos (Foto: Movilpress)

Leé más:

Nancy Duré desafió a Pilar Smith a un encuentro cara a cara: “Se viene escondiendo”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.