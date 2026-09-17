LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, celebró un número muy especial en la televisión argentina: alcanzó las 2500 emisiones entre sus etapas en eltrece y América TV. El festejo se realizó en vivo desde el estudio de América TV y luego se trasladó a un restaurante de La Costanera con “las angelitas” y todo el equipo que forma parte del ciclo.

Fueron parte del festejo Ángel de Brito, Pilar Smith, Karina Iavícoli, Nazarena Vélez, Nora Colosimo, Denise Dumas, Carolina Molinari, el locutor Claudio Orellano, La Barbie, Romina Scalora, Pepe Ochoa y Carla Czudnowski, entre otros, y todos ellos posaron para la cámara de Ciudad

LAM comenzó en 2016 en eltrece bajo el nombre Los Ángeles de la Mañana y, en 2022, dio el salto a América TV en el horario central, donde adoptó definitivamente la denominación LAM. A lo largo de estos años, el ciclo se convirtió en uno de los espacios centrales de la televisión dedicada al espectáculo y continúa generando repercusiones con sus primicias, debates y protagonistas.

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LAS FOTOS DEL FESTEJO DE DE BRITO Y LAS “ANGELITAS” POR LOS 2500 PROGRAMAS DE LAM

Ángel de Brito (Movilpress)

Pilar Smith (Movilpress)

Karina Iavícoli (Movilpress)

Nazarena Vélez (Movilpress)

Nora Colosimo (Movilpress)

Carolina Molinari (Movilpress)

Denise Dumas (Movilpress)

La Barby (Movilpress)

Claudio Orellano (Movilpress)

Romina Scalora (Movilpress)

Carla Czudnowsky (Movilpress)

Pepe Ochoa (Movilpress)

El equipo de LAM (Movilpress)

El equipo de LAM (Movilpress)

El equipo de LAM en la mesa de los 2500 programas (Movilpress)

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