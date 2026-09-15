A pocos días de haber sido eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández visitó por primera vez LAM y protagonizó un divertido y picante interrogatorio sobre sus romances con famosos.

La ex participante, que durante su paso por el reality se caracterizó por sus historias y vínculos dentro de la casa, sorprendió al revelar que también tiene un extenso historial de relaciones y acercamientos con figuras conocidas fuera del programa.

Luana de Gran Hermano contó con qué famosos salió y sorprendió a todos en LAM

Luana de Gran Hermano reveló que estuvo con varios famosos

“¿Saliste con muchos famosos?”, le preguntó Ángel de Brito a la ex Gran Hermano.

Sin demasiados filtros, Luana respondió: “Más o menos. Con un solo deportista, futbolista, pero no lo puedo decir”.

Luego, ante la insistencia del conductor, lanzó entre risas: “Estuve con varios famosos, pero no me acuerdo, perdí un poco la memoria ahí adentro”.

“Vos sos más viva que el hambre”, le retrucó Karina Iavícoli, mientras Ángel continuaba con el interrogatorio.

“Sin nombres, pero eran famosos de gama alta, media, baja”, quiso saber el conductor de LAM. “Gama media”, contestó Luana.

Sin embargo, poco después comenzó a revelar algunos nombres. “Estuve con el actor Victorio D’Alessandro”, reconoció.

Victorio D'Alessandro también es modelo y un viajero apasionado. (Foto: instagram/vicdalee)

El futbolista que vincularon con Luana Fernández

En medio de la conversación, Pepe Ochoa sorprendió al mencionar el nombre de un reconocido futbolista.

“Me llegó el nombre del futbolista: Enzo Fernández”, disparó el panelista.

“No”, respondió Luana, aunque reconoció entre risas que le hubiese encantado.

Los nombres continuaron apareciendo durante el picante interrogatorio de LAM y la ex GH fue dando detalles sobre algunos de sus vínculos.

“Al hijo de la Bomba lo conozco. Ahora con él está todo mal”, contó Luana.

También reveló que había tenido contacto con Franco Colapinto, aunque aclaró que no llegaron a tener una relación.

“También me hablaba con Colapinto. Me encantan los autos. Solo me escribí, pero me gustaba. Lo seguía antes de que sea conocido”, relató Luana.

Y contó una particular invitación que recibió del piloto: “Él un día, en Navidad, me invitó a la casa de Bizarrap, pero yo estaba con la familia de mi novio”.

(Foto: EFE)

La pregunta de LAM sobre Marcelo Tinelli

El interrogatorio continuó y llegó otro nombre inesperado.

“¿Marcelo Tinelli?”, preguntó Pepe Ochoa.

Antes de responder, Luana se rio con picardía y finalmente negó haber tenido un romance con el conductor. Sin embargo, la reacción de la ex GH generó las sospechas y las bromas de las “angelitas”, que no parecieron quedar del todo convencidas con su respuesta.

Así, a pocos días de su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández sorprendió en LAM al revelar detalles de sus vínculos con distintas figuras del mundo del deporte y el espectáculo.