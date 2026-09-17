Miriam Lanzoni protagonizó un blooper viral que compartió en sus redes sociales cuando su fotógrafa le mostró con qué mascota comparte sus horas de sueño. La actriz de Partida no pudo ocultar su impresión al enterarse de que el animalito no es ni más ni menos que una rata.

“La fotógrafa trae a mostrarme todos sus bichijos. ‘Duermen conmigo y los niños. Te vas a derretir de amor’, me dice. Yo: ….”, escribió Miriam junto al video en el que se la escucha gritar, en medio de las risas de los presentes, mientras la fotógrafa sostiene al roedor entre sys manos.

Foto: Instagram @miriamlanzoni

“Fui a una sesión de fotos para una obra y la fotógrafa me dice ‘Vos sos re bichera’. Ella tiene su estudio al lado de la casa y me dice ‘Te lo voy a traer, te vas a morir de amor’ y me trae dos ratas. Yo casi me muero. Me contó que la hija duerme con las ratas. Y conviven con gatos, perros… Una cosa extraordinaria”, le contó la actriz a Ciudad Magazine.

Foto: Instagram @miriamlanzoni

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No es casualidad que Miriam estuviera en un estudio fotográfico ya que la actriz estaba haciendo sus imágenes para la obra Negociemos que iniciará su tercera temporada con Rodolfo Ranni a la cabeza.

“En octubre arrancamos la gira con El Tano”, contó la actriz que también está cerrando una película y una serie, pero lo que sí le rompió los esquemas es una persona con la que empezó a salir recientemente.

Foto: Prensa Negociemos

“Estoy muy contenta. Es 10 años más chico que yo”, le contó Miriam a Ciudad aunque, al tratarse de algo muy reciente, prefiere guardarse el blanqueo para más adelante. “Estoy chocha. Tare brisa fresca”, agregó Miriam, haciendo las valijas para la gira de Negociemos.

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