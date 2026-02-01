La obra Disgusto llega a los escenarios marplatenses con una propuesta original y provocadora, protagonizada por Miriam Lanzoni y Sergio Surraco. Escrita por Hernán Krasutzy, la comedia plantea una mirada ácida y actual sobre los vínculos amorosos en tiempos de aplicaciones, algoritmos y relaciones atravesadas por heridas emocionales.

La historia gira en torno a Elena y Jorge, dos adultos marcados por experiencias sentimentales fallidas, que descargan una aplicación llamada Karma Match. Lejos de buscar el amor ideal, la plataforma propone enfrentar a sus usuarios con una versión “mejorada” —y más insoportable— de sus exparejas, con el objetivo de cerrar ciclos a través de la catarsis.

Miriam Lanzoni y Sergio Surraco (Foto: Instagram @miriamlanzoni)

El método es simple: decir todo lo que quedó guardado, sin filtros ni corrección política. Insultos, reproches, discusiones y verdades incómodas forman parte del proceso. Sin embargo, lo que comienza como un ejercicio terapéutico se transforma en algo inesperado cuando Elena y Jorge empiezan a conectarse.

CÓMO ES DISGUSTO, LA COMEDIA SOBRE EL AMOR EN TIEMPOS DE APPS

Acompañados por Aurelia y Aurelio, dos inteligencias artificiales tan cínicas como lúcidas, los protagonistas atraviesan situaciones cargadas de humor, ironía y tensión emocional. La obra aborda temas como los vínculos tóxicos, el miedo a repetir errores, la dependencia afectiva y los egos heridos.

Disgusto se presenta como una comedia romántica invertida, donde primero se discute y después se construye. Con ritmo ágil, diálogos filosos y situaciones extremas, propone reírse de las propias contradicciones en el amor adulto.

Miriam Lanzoni en el musical de Sandro (Foto: Movilpress).

Rápida, honesta y sin concesiones, la obra invita al público a reflexionar sobre las relaciones contemporáneas. Porque, muchas veces, el problema no es el pasado… sino lo que cada uno hace con él en el presente.

Las funciones serán los viernes, sábados y domingos de febrero en el Teatro Carreras. Entradas en TuEntrada.com

