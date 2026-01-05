Miriam Lanzoni abrió su corazón en las redes sociales y sorprendió a todos al mostrar imágenes impactantes de su cuerpo marcado por la psoriasis, una enfermedad que la acompañó durante gran parte del año pasado y que, según contó, la llevó a vivir uno de los momentos más difíciles de su vida.

En un posteo sincero, la actriz relató cómo la afección la afectó física y emocionalmente. “Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así, había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así”, explicó.

Foto y video: Instagram @miriamlanzoni

“Noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film”, escribió junto a las fotos donde se la ve cubierta con papel film para intentar calmar los síntomas.

La enfermedad no solo le provocó dolor físico, sino que también la obligó a poner en pausa su carrera. “Suspender proyectos de trabajo porque no había como disimular todo mi cuerpo y mi rostro así, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía. Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha”, confesó Lanzoni, dejando en claro el impacto que tuvo la psoriasis en su vida profesional y personal.

A pesar del dolor, Miriam Lanzoni aseguró que la experiencia le dejó una enseñanza profunda. “Hoy es lo que más agradezco de este 2025. Por eso lo quiero compartir con ustedes. Las mejores oportunidades vienen disfrazadas de ogros que asustan”, reflexionó.

Miriam Lazoni mostró cómo la afectó la psoriasis (Foto: Instagram @miriamlanzoni)

La actriz contó que la enfermedad la llevó a replantearse muchas cosas: “Me puso de rodillas ante Dios, me hizo abrazarme muy fuerte, me llevó a lugares muy oscuros para darle luz, me regaló autoconocimiento, piedad y benevolencia conmigo misma, ternura, comprensión y un poder inconmensurable”.

Además, Lanzoni explicó que su tipo de psoriasis tiene un fuerte componente emocional: “Mi tipo de psoriasis tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés, y parte de curarla fue reaprender muchas cosas fabulosas”.

En el cierre de su mensaje, la actriz dejó una reflexión para quienes atraviesan situaciones similares: “Me hizo reconfirmar que mi valor no desciende por nada, todo lo maravilloso que soy no se viene abajo por unas manchas ni por nada. A los cabeza dura como yo, a veces nos toca terapia de choque extremo, y lo celebro y agradezco con el alma”.

Miriam Lazoni mostró cómo la afectó la psoriasis (Fotos: Instagram @miriamlanzoni)

