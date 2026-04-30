La fiebre por Hairspray ya se siente en Buenos Aires. A una semana del debut, el musical agotó más de 15.000 entradas y tiene 10 funciones completamente vendidas antes de levantar el telón.

El fenómeno teatral del año llega al Teatro Coliseo el próximo 6 de mayo, y todo indica que será el espectáculo más convocante de la temporada.

El artista y director de la obra habló en exclusiva con Ciudad sobre los preparativos y el personaje del chef.

Un elenco de lujo y una apuesta inesperada

La gran sorpresa de esta versión es el debut teatral de Damián Betular en el icónico papel de Edna Turnblad. El pastelero y jurado de realities se anima a la comedia musical y promete robarse todas las miradas.

Lo acompañan Alejandra Radano como Velma Von Tussle, Sofía Morandi como Barbie Von Tussle y Belén Bilbao en el rol de Tracy Turnblad, la protagonista que sueña con bailar en la TV de los años 60.

El elenco se completa con Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy, Santiago Toledo y un gran equipo de artistas que ya palpita el aplauso del público.

Una superproducción con sello internacional

La producción está a cargo de Club Media junto a OLGA, que apuestan por un show de nivel internacional.

La dirección general es de Fer Dente, referente absoluto del género, acompañado por un equipo creativo de primer nivel: Vanesa García Millán en coreografía, Eugenia Gil Rodríguez en dirección vocal, Marcelo Kotliar en adaptación, Laura Oliva en dirección de actores y Damián Mahler en dirección musical.

Una historia de diversidad, música y emoción

Hairspray está ambientada en los años 60 y sigue la historia de Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con brillar en el programa de TV más popular de Baltimore.

Con humor, energía y emoción, la obra celebra la diversidad, la inclusión y el poder de animarse a ser uno mismo.

El mensaje sigue vigente y se potencia con canciones inolvidables como “Good Morning Baltimore”, “Welcome to the 60’s” y “You Can’t Stop the Beat”.

Basada en la película de John Waters, esta versión llega a Buenos Aires renovada, vibrante y lista para conquistar al público.

Todo lo que tenés que saber para no quedarte afuera

Teatro Coliseo – Marcelo T. de Alvear 1125, CABA

Estreno: 6 de mayo de 2026

Funciones: miércoles a sábados a las 20 h, domingos a las 18 h

Función de prensa: 20 de mayo de 2026

Entradas: a la venta en Ticketek

Redes: @hairsprayelmusical

Foto: prensa Hairspray

La cuenta regresiva ya empezó y las entradas vuelan. Hairspray promete ser el musical del año y nadie quiere quedarse afuera.