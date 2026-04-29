La cartelera porteña suma una propuesta que promete dejar huella: “El Bien Mayor”, el musical de Pablo Flores Torres, desembarca en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) con una versión en concierto que apuesta fuerte a la emoción y la potencia escénica.

La obra, que ya recorrió ciudades como Barcelona y Lima, se presentará en funciones especiales el martes 5 de mayo a las 20:30 y los sábados 9 y 23 de mayo a las 23:00. Las entradas ya están disponibles a través de Entrada Uno.

Una historia de juventud, poder y elecciones que marcan destinos

En el centro de la trama está Albus, un joven que atraviesa los dilemas más profundos de la vida: el poder, el amor y los límites de lo correcto. La partitura original y la dramaturgia cargada de tensión proponen un viaje intenso, donde cada decisión puede cambiarlo todo.

La versión en concierto pone el foco en la música y la interpretación, construyendo una experiencia íntima y vibrante que conecta con el público desde lo emocional. El espectáculo invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones y los grandes dilemas humanos.

Un elenco multitudinario y un equipo creativo de primer nivel

El elenco protagónico está integrado por Leandro Ríos, Sebastián Pozzi, Oriana Arce Montoiro, Pablo Ortiz, Marian Vázquez, Juanqui Fortuny, Alejo Mirayaga, Benjamín Nicoscia, Patricia Peries, Camila Calderón, Sofi Jazmín y Martín Maldonado. A ellos se suma un coro de más de 50 artistas en escena, que le da una fuerza única a cada función.

El equipo creativo se completa con Florencia Grasso en el coaching vocal, Lele Montero y Silvina Parodi en la producción ejecutiva y técnica, Cecilia Gómez en vestuario y Valentina Sproviero en diseño gráfico. La propuesta escénica articula música, actuación y estética en un mismo lenguaje, consolidando una experiencia artística integral.

Fechas, entradas y todo lo que tenés que saber

Funciones: Martes 5 de mayo (20:30 hs), sábados 9 y 23 de mayo (23:00 hs)

Lugar: Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA)

Entradas: A la venta por Entrada Uno

“El Bien Mayor” promete una noche de emociones intensas, música original y una mirada contemporánea sobre los dilemas que atraviesan a todos. Una cita imperdible para los amantes del teatro musical y quienes buscan una experiencia diferente en la ciudad.