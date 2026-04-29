La espera terminó: la WWE regresa a la Argentina y promete un show inolvidable para los fanáticos de la lucha libre.

Después de siete años de ausencia, las superestrellas de Monday Night Raw volverán a pisar el ring en el Movistar Arena de Buenos Aires el viernes 11 de septiembre de 2026, en una noche que quedará para la historia.

El evento forma parte de la WWE South America Live Tour, una gira que también llevará la acción a Quito, Ecuador (9 de septiembre), Bogotá, Colombia (10 de septiembre) y Santiago, Chile (12 de septiembre). Para la Argentina, será la primera visita de la WWE desde 2019, y la expectativa ya se siente entre los seguidores locales.

Foto: prensa

Preventa exclusiva y venta general: cómo conseguir las entradas

La locura por la WWE ya empezó y los fanáticos pueden asegurarse su lugar en el Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes BBVA arranca el martes 5 de mayo a las 10:00, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el jueves 7 de mayo a las 10:00, a través de movistararena.com.ar.

Además, quienes quieran acceder a la preventa pueden registrarse en el sitio oficial: wwe.com/south-american-tour.

Las superestrellas que llegan a Buenos Aires

El show contará con la presencia de las máximas figuras de la WWE, entre ellas la Campeona Mundial Femenina Stephanie Vaquer, el Campeón Intercontinental Penta, Seth Freakin Rollins, The Usos, Becky Lynch, Original El Grande Americano, GUNTHER, Oba Femi y muchas sorpresas más*.

El elenco puede variar, pero la promesa es de una noche cargada de adrenalina y emoción.

El Movistar Arena, listo para recibir a miles de fanáticos

El Movistar Arena de Buenos Aires, uno de los recintos más importantes del país, será el escenario de este regreso tan esperado.

Con capacidad para miles de personas, el estadio se prepara para vibrar con cada llave, salto y grito de la multitud.

El calendario completo de la WWE South America Live Tour

Miércoles 9 de septiembre: Quito, Ecuador – Coliseo General Rumiñahui

Jueves 10 de septiembre: Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Viernes 11 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

Sábado 12 de septiembre: Santiago, Chile – Movistar Arena

*Elenco sujeto a cambios.

La WWE vuelve a la Argentina y la cita es imperdible. ¿Estás listo para vivir la emoción en vivo?