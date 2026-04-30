Después de agotar localidades en Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Plata, Mar del Plata y Montevideo, la comedia “Lo dejamos acá” vuelve a la emblemática calle Corrientes para una segunda temporada que promete risas, identificación y mucho histrionismo.

El espectáculo, que marcó el debut teatral de Juli Coria, ya conquistó a más de 2300 espectadores y suma funciones en el Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA).

Las nuevas fechas para no perderse el show

La obra tendrá funciones el 1 de mayo y el 5 de junio a las 22.30, con entradas a la venta por Plateanet y en la boletería del teatro. La duración es de 60 minutos y la propuesta forma parte del Ciclo Premier Live, que busca llevar la frescura del contenido digital al escenario.

De las redes al teatro: Juli Coria y una comedia que habla de todos

“Lo dejamos acá” es el primer espectáculo de Juli Coria, actriz e influencer con millones de visualizaciones en redes sociales. En escena, despliega toda su verborragia y su mirada filosa sobre la realidad de jóvenes y no tan jóvenes, en una comedia coescrita y dirigida por Martín Goldber.

La obra pone el foco en Gloria, una mujer a punto de cumplir 30 que, perdida y sin respuestas, decide espiar la vida de sus vecinas: Laura (capricorniana, residente de medicina) y Florencia (ariana, administrativa en Global Garch). Entre mercurio retrógrado, signos, ansiedad, problemas digestivos, relaciones y terapia, las tres buscan un poco de claridad en medio del caos cotidiano. ¿La encontrarán? Mejor... lo dejamos acá.

Foto: prensa Lo dejamos acá

Un equipo creativo de lujo y una producción de primer nivel

La comedia cuenta con la producción de Tatoma y RGB Entertainment, dos referentes que apuestan a unir el mundo digital con el teatro tradicional. El elenco lo completan Julieta Coria e Inti Zúñiga, bajo la dirección general de Martín Goldber. La música original es de Juan Pablo Schapira y el diseño de escenografía y vestuario de José Escobar.

El equipo técnico y artístico incluye a figuras como Gastón Gómez (producción ejecutiva), Fermín Bó (producción artística), y un staff de profesionales que garantizan una experiencia escénica contemporánea y de calidad.

Foto: prensa Lo dejamos acá

Quién es Juli Coria: de San Juan a las tablas porteñas

Julieta Coria inició su formación actoral en San Juan y, a los 17 años, se mudó a Buenos Aires para seguir su carrera. Se formó con docentes reconocidos y egresó de la carrera de Teatro Musical en Proscenio. Además de su trabajo en teatro, cine y dirección, desde 2019 crea contenido en redes sociales (@julicoriaa), donde colaboró con marcas como Netflix, Prime Video y Spotify. En 2023 protagonizó y co-creó la mininovela digital “Contacto Cero” para TNT Novelas y en 2026 guionó y protagonizó la serie “Independencia” para la plataforma Shorta.

Foto: prensa Lo dejamos acá

Inti Zúñiga y Martín Goldber: talento y experiencia en escena

Inti Zúñiga es actor, productor y diseñador multimedial con más de diez años de experiencia en teatro, audiovisual y publicidad. Participó en obras como “Severa Vigilancia” y “Habrá sido amor”, y dirigió propuestas en Microteatro y shows en vivo de creadores digitales.

Foto: prensa Lo dejamos acá

Por su parte, Martín Goldber es actor, director y dramaturgo, licenciado en Actuación por la UNA. Su obra “Lo quiero ya” fue ganadora del Premio Hugo como Mejor Musical Off y recibió múltiples nominaciones a los Premios ACE. Goldber se destaca por su sensibilidad como director y su oído para la voz contemporánea.

Una propuesta fresca, actual y con sello propio

“Lo dejamos acá” es una comedia que habla de la vida real, de las crisis de los 30, de la ansiedad y de las pequeñas locuras cotidianas. Con humor, ritmo y personajes entrañables, la obra invita a reírse de uno mismo y a pasar una noche inolvidable en el corazón de la ciudad.

Las entradas ya están disponibles y la expectativa es alta: la comedia que fue furor en todo el país vuelve a la calle Corrientes para seguir haciendo historia.