La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Mientras la Chiqui Legrand se recupera de su problema de salud, su nieta encabezará su mesaza una vez más, tal como lo hizo el fin de semana pasado. Viale recibirá en lugar de su abuela a personalidades de la política, el espectáculo y el deporte, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE LA NOCHE DE MIRTHA DE ESTE SÁBADO 2 DE MAYO DEL 2026

El sábado 2 de mayo, La Noche de Mirtha marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; Juana Viale, que está reemplazando a la diva mientras se recupera de su salud, estará sentada junto al conductor de televisión Julián Weich.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 2 de mayo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de este fin de semana del progama nocturno de eltrece los periodistas Luciana Geuna y María O’Donnell y el destacado economista argentino Miguel Ángel Boggiano.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 3 DE MAYO DEL 2026

El domingo 3 de mayo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al reconocido actor argentino Gustavo Garzón y la actriz Mercedes Funes.

Mercedes Funes (Foto: redes sociales).

También serán de la partida de este fin de semana la influencer y actriz Barbie Vélez, el asesor de moda y conductor de La Jaula de la Moda, Fabián Medina Flores y el actor Imanol Rodríguez.

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

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