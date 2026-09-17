Lee tu horóscopo diario del 17 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna creciente impulsa tu deseo de avanzar en el amor y compartir nuevas experiencias. Tomar la iniciativa puede abrir un viaje, una aventura o un vínculo lleno de ilusión y entusiasmo.

Tauro : La Luna creciente te invita a expresar el cariño con más calidez y generosidad. Dar pasos concretos hacia el compromiso puede fortalecer la estabilidad y el bienestar que buscas en pareja.

Géminis : La Luna creciente pone el foco en la pareja y favorece conversaciones decisivas. Comunicar tus deseos con claridad puede abrir una nueva etapa de acuerdos, entendimiento y mayor complicidad.

Cáncer : La Luna creciente te anima a reconocer cuánto vales dentro de una relación y demostrar amor con hechos. Celebrar la armonía, el encuentro y el afecto compartido fortalecerá mucho el vínculo.

Leo : La Luna creciente potencia tu magnetismo, confianza y deseos de conquista. Animarte a expresar lo que sientes puede acercarte a alguien especial o impulsar una relación con mucha pasión.

Virgo : La Luna creciente te invita a dar espacio a tus sentimientos sin perder claridad. Tomar decisiones firmes sobre lo que deseas en el amor puede ayudarte a dejar dudas y construir seguridad.

Libra : La Luna creciente favorece encuentros, planes y nuevas conexiones afectivas. Equilibrar tus emociones y mostrarte con naturalidad puede acercarte a alguien especial o renovar tu relación.

Escorpio : La Luna creciente intensifica tu magnetismo y el deseo de sentirte valorado en el amor. Abrirte a la pasión y liberar viejas tensiones puede renovar la intimidad y acercarte a quien amas.

Sagitario : La Luna creciente enciende tu entusiasmo, magnetismo y espíritu aventurero. Abrir el corazón a nuevas propuestas puede iniciar un romance o renovar la pasión y la alegría en tu relación.

Capricornio : La Luna creciente despierta emociones intensas y favorece momentos de intimidad. Expresar tus deseos con confianza puede renovar la energía de la pareja y encender proyectos compartidos.

Acuario : La Luna creciente impulsa tus deseos de construir vínculos con futuro. Crear alianzas afectivas sólidas y compartir proyectos puede fortalecer una relación basada en confianza y libertad.