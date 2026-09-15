Lee tu horóscopo diario del 15 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a profundizar en el amor. Mostrar lo que sientes sin temor puede fortalecer la confianza y despertar una pasión mucho más auténtica.

Tauro : La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los deseos profundos. Evitar celos y escuchar al otro puede renovar la confianza y fortalecer mucho la intimidad entre ambos.

Géminis : La Luna en Escorpio te invita a demostrar el amor con hechos y compromiso. Prestar atención a las necesidades del otro puede fortalecer la intimidad y darle más profundidad a tu relación.

Cáncer : La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad, magnetismo y deseo de amar de verdad. Abrirte sin miedo puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión y la entrega dentro de tu pareja.

Leo : La Luna en Escorpio despierta emociones intensas y te invita a bajar las defensas. Expresar lo que necesitas sin entrar en luchas de poder puede fortalecer la confianza y la intimidad en pareja.

Virgo : La Luna en Escorpio favorece conversaciones íntimas y te anima a decir aquello que sientes. Hablar con sinceridad puede acercarte a alguien especial y generar una conexión mucho más profunda.

Libra : La Luna en Escorpio te invita a reconocer cuánto vales y qué necesitas recibir en el amor. Elegir vínculos recíprocos y expresar tus deseos puede fortalecer tu autoestima y seguridad afectiva.

Escorpio : La Luna en tu signo intensifica tu magnetismo, sensibilidad y deseo de conexión profunda. Mostrarte sin máscaras puede renovar la pasión y ayudarte a construir un vínculo más auténtico.

Sagitario : La Luna en Escorpio te invita a escuchar sentimientos que mantenías ocultos. Cerrar una historia pendiente o perdonar puede liberarte y prepararte para vivir el amor con mayor sinceridad.

Capricornio : La Luna en Escorpio favorece encuentros, amistades y proyectos compartidos. Abrirte a nuevos círculos puede acercarte a alguien especial o renovar la complicidad dentro de tu pareja.

Acuario : La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a revisar qué lugar ocupa hoy el amor. Mostrar vulnerabilidad puede acercarte a quien amas y fortalecer una relación importante.